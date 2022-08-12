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НАСА отправит iPad на Луну

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Впервые с 1972 года в рамках программы «Артемида» (Artemis) люди снова высадятся на поверхность Луны
Впервые с 1972 года в рамках программы «Артемида» (Artemis) люди снова высадятся на поверхность Луны.
Источник изображения: vokrugsveta.ua

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерено отправить iPad в космос в рамках программы Artemis 1. Об этом сообщает издание 9to5mac.

По словам журналистов, основная цель проекта заключается в том, чтобы показать, что новая ракета и космический корабль способны отправлять астронавтов на Луну для будущих миссий. Также НАСА запланировала оснастить космический корбаль Orion планшетом Apple для помощи в тестировании голосового помощника Amazon Alexa.

В агентстве отметили, что собираются продемонстрировать, как голосовые ассистенты могут улучшить жизнь и работу астронавтов в космосе. По словам специалистов, участники миссии будут задавать голосовому помощнику Alexa вопросы с помощью консоли с камерой и микрофоном.

«Я могу представить себе будущее, в котором астронавты смогут получать доступ к информации о статусе полета и телеметрии — об ориентации космического корабля, уровне подачи воды или состоянии батареи — с помощью простых голосовых команд», — отмечал руководитель программы Orion Говард Ху в 2018 году.

В конце июня НАСА объявило о завершении стендовых испытаний американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS). В августе SLS отправит корабль Orion к Луне в рамках беспилотной миссии Artemis 1.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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