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ТАСС

КТРВ впервые покажет на форуме "Армия-2022" крылатую ракету нового поколения Х-69

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Авиационная крылатая ракета Х-69
Авиационная крылатая ракета Х-69.
Источник изображения: Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

Ракета предназначена для поражения наземных стационарных целей с известными до пуска координатами

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума "Армия-2022" новую авиационную крылатую ракету Х-69. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КТРВ.

"Что касается новых изделий, то на форуме "Армия-2022" впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69", - сказали в корпорации.

Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону. "Она оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полета - до 290 км, скорость на марше - 700-1 000 км/ч, в зависимости от комплектации масса боевой части - 300-310 кг. Может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения", - сообщили в корпорации.

Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) "Радуга" им. А. Я. Березняка (входит в состав КТРВ) - на предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия.

Также в экспозиции будут представлены и другие разработки ГосМКБ "Радуга" - авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, предназначенная для поражения наземных радиолокационных станций, и ракета повышенной дальности класса "воздух - поверхность" Х-59МК.

КТРВ - один из крупнейших участников форума. Корпорация принимает участие в нем с его первого проведения в 2015-м. В демонстрационном центре корпорации всегда представлены новейшие образцы высокоточного авиационного и морского оружия, а также широкий спектр высокотехнологичных изделий гражданского и двойного назначения.

Генеральный директор КТРВ Борис Обносов подчеркнул в разговоре с ТАСС важность именно российских мероприятий для продвижения всего спектра продукции корпорации, обмена опытом с коллегами, общения с заказчиками. "Статус российских выставочных площадок в мире растет год от года. Несмотря на беспрецедентный санкционный уровень в отношении нашей страны, мы видим, что количество участников форума "Армия" - как отечественных, так и зарубежных - вновь выросло и достигло уже полутора тысяч, - сказал он. - После участия во многих европейских, азиатских выставках мы решили остановиться на наиболее важных для нас - авиасалон МАКС, "Армия", Международный военно-морской салон".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-58
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Радуга ГосМКБ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
МАКС-20XX
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