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Вестник Мордовии

Сжигающие заживо струйные огнеметы есть в Китае, КНДР и воевали в Сирии

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Огнеметы в Сирии

Струйные ранцевые огнеметы обычно ассоциируются со Второй Мировой войной, однако это оружие до сих используется в ряде армий мира. Например, их эпизодически задействовали в ходе войны в Сирии правительственные войска.

Причем, по некоторым данным, использовалась какая-то местная разработка. Во всяком случае, она не походила на известный советский легкий пехотный огнемет ЛПО-50. Тем не менее, в Сети обнародовались видеокадры его применения.

Народная освободительная армия Китая уже длительное время эксплуатирует разработанный в 70-е годы огнемет Тип 74, который стал продолжением Тип 58, местного клона ЛПО-50.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

На вооружении НОАК

Несмотря на то, что в НОАК есть реактивные огнеметы, от ранцевых отказываться не собираются. Они очень эффективны при борьбе с пехотой в траншеях и блиндажах, а также при штурме населенных пунктов и действиях в горах.

Уже неоднократно отмечалось, что боевое применение струйных огнеметов оказывает деморализующее действие на противника.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

На вооружении армии КНДР

По некоторым данным, от таких огнеметов не отказались и в КНР, где продолжается использование китайских Тип 58 и Тип 74.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Сирия
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