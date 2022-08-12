Генерал Балуевский рассказал о революции в артиллерии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

Ранее в августе концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщил о создании нового многофункционального беспилотника. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, его можно использовать для проведения разведки и целеуказания во время проведения военной спецоперации на Украине.

"Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".

Генерал отметил, что при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе, резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.

"Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе", - отметил Балуевский.

То же самое, по его мнению, можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как "Орлан-10" отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.

"Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности", - отметил бывший начальник Генштаба.