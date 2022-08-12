Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды

Генерал Балуевский заявил, что видео с беспилотников играют все большую роль в пропаганде

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Видеосъемки с разведывательных беспилотников очень эффективны в пропагандистских целях, их роль недооценивается, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

"Кроме выполнения боевых задач, видеосъемки с разведывательных и ударных БЛА играют все большую роль в информационно-психологических операциях, медийном обеспечении боевых действий и в формировании общественного мнения в целом", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".

Он напомнил, что эти пропагандистские кампании с помощью эффектных роликов с беспилотников начались с событий в Сирии и затем получили еще более массовое распространение в ходе Второй карабахской войны и событий 2022 года.

"Справедливо отмечается, что эта сторона массового распространения БЛА недооценивается, в том числе, к сожалению, и в нашей стране", - полагает бывший начальник Генштаба.