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Эрдоган сотрудничает с Россией. Он сильно рискует

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Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом.
Источник изображения: © POOL

Эрдоган ведет рискованную двойную игру

Реджеп Тайип Эрдоган ведет опасную двойную игру, налаживая отношения с Россией в то время, как его западные партнеры занимаются ровно противоположным. Авторы статьи в Financial Times считают, что турецкому лидеру следует вести себя осторожно, играя в этот политический покер.

Турецкий президент развивает сотрудничество с Москвой, но может столкнуться с американским возмездием

Редакционная статья

Российская военная операция на Украине дала возможность турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану поиграть в государственного деятеля и политического воротилу. Эрдоган заслуживает похвалы за посредничество между Киевом и Москвой, благодаря которому были возобновлены поставки зерна из украинских портов. Но он тщательно сохраняет и оберегает важные экономические связи с Москвой. После состоявшейся в прошлую пятницу четырехчасовой встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая показалась весьма дружественной, западные столицы забеспокоились, полагая, что Эрдоган углубляет связи с Россией, в то время как его партнеры по НАТО делают прямо противоположное, и что Кремль изыскивает возможности для обхода западных санкций. Турецкий руководитель ведет сложную, но рискованную игру.

У Эрдогана неровные отношения с Путиным, который является таким же диктатором и геополитическим соперником Турции. Прежде всего, у них разные приоритеты в сирийском конфликте. Анкара поставляет ударные беспилотники "Байрактар" украинской армии, рискуя навлечь на себя гнев Москвы. Вместе с тем, Турция, в отличие от США и ЕС, не стала вводить санкции, продолжает как обычно покупать российские нефть и газ, а также не закрывает свое воздушное пространство для российских коммерческих авиалиний. Ей очень хочется завлечь как можно больше туристов из России, которые приносят крупные прибыли турецкой туристической отрасли. В 2015 году она полностью лишилась их, когда сбила российский боевой самолет в небе над Сирией.

Пока неясно, о чем именно Эрдоган и Путин договорились в Сочи. В совместном заявлении говорится о развитии торговых и энергетических связей, об углублении сотрудничества в таких секторах как транспорт, промышленность, финансы и строительство. Российский заместитель премьер-министра заявил, что Турция частично будет оплачивать поставки газа в рублях.

Позже турецкий президент заявил, что пять банков Турции будут принимать российские платежные карты "Мир". Это большой плюс для посещающих Турцию российских туристов, потому что Visa и Mastercard прекратили работу в России. В западных столицах обеспокоены тем, что платежную систему "Мир" будут использовать для обхода санкций. Правда, нет никаких доказательств, что Эрдоган согласился на предполагаемые российские предложения, чтобы углублять банковское и энергетическое сотрудничество, которое поможет Москве уклоняться от западных ограничений. Утечку этой информации организовала украинская разведка.

У Эрдогана есть веские причины заманивать российский капитал, поскольку в будущем году ему предстоят перевыборы, а в стране усиливается долговой и валютный кризис, вызванный в основном его собственными ошибками в экономическом управлении. Инфляция в Турции побила рекорд 24-летней давности, составив в июле 79,6%, а лира за 12 месяцев обесценилась вдвое по отношению к доллару. Хотя Турция является членом НАТО, по закону она не обязана вводить американские и европейские санкции против России.

Но углубление экономических связей с Москвой наверняка усилит трения с Западом, а Анкара и без того затягивает решение вопроса о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Позиция Эрдогана также станет для Запада проверкой на способность расширить географические рамки санкций. Если из-за Турции санкции начнут давать сбой, Западу будет намного труднее держать в узде другие формирующиеся рынки, скажем, китайский. Пекин пока с большой опаской подходит к оказанию помощи России.

Один высокопоставленный чиновник предположил, что западные страны могут призвать компании и банки уйти из Турции, если Эрдоган осуществит замыслы, на которые он намекал в пятницу. Но его страна просто слишком важна в геополитическом отношении и для западного бизнеса. Европа тревожится из-за того, что Анкара может отправить на континент 3,7 миллиона беженцев из Сирии и других стран, которые сейчас находятся в Турции.

Тем не менее, США и раньше вводили против Турции карательные меры, например, когда та закупила российские комплексы ПВО. Кроме того, Анкаре могут грозить и вторичные санкции. Их надо будет тщательно выверять во избежание негативной реакции внутри страны, которой Эрдоган может воспользоваться. Но эти меры все равно способны причинить ущерб, который сведет на нет все выгоды от сотрудничества с Москвой. Ведя свою игру в стратегический покер, Эрдоган должен проявлять осторожность, не переоценивая собственные возможности.

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