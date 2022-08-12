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ТАСС

Глава Минобороны Украины утверждает, что линии поставок вооружений Киеву безопасны

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Алексей Резников
Алексей Резников.
Источник изображения: news.myseldon.com

Как заявил Алексей Резников, есть "разные системы, как доставлять вооружения на поля сражений"

СТОКГОЛЬМ, 10 августа. /ТАСС/. Пути поставок военной помощи Киеву со стороны западных партнеров остаются безопасными. Об этом в среду заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместной конференции в Копенгагене с датским и британским коллегами Мортеном Бёдсковым и Беном Уоллесом в преддверии донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022).

"Мы сражаемся шесть месяцев, и цепочки поставок остаются безопасными. <...> У нас есть разные системы, как доставлять вооружения на поля сражений", - утверждал украинский министр.

По словам Уоллеса, поставки оружия диверсифицированы. "У украинцев очень эффективная контрразведка. Конечно, Россия следит за поставками, так как это то, что делает Украину сильной, но мы обеспечиваем охрану поставок, в частности, за счет различных путей доставки, как уже известно, они идут не только из Польши. Завтра мы расскажем, о чем просит Украина, значительная часть уже поставлена", - сказал он.

Как рассказал датский министр, помощь Украине хорошо скоординирована. Он пояснил, что на конференции в Копенгагене 11 августа будет обсуждаться, какие вооружения и подготовка военных ВСУ необходимы, "а также конкретные проекты по разминированию" и вопросы безопасности в отношении "доставок пожертвований".

Донорская конференция "Копенгаген - Украина - 2022" пройдет в четверг в столице Дании. В ней принимают участие министры обороны Украины, Дании, Канады, Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Швеции, Великобритании, Германии и США. Организаторы - Дания, Великобритания и Украина. 

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