Войти
bmpd.livejournal.com

Комплекс противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») в операции «Рассвет»

54
0
0

Израильская официальная статистика боевого применения израильского ракетного комплекса тактической противоракетной обороны Iron Dome ("Кипат барзель" - "Железный купол") в операции Армии обороны Израиля "Алот hа-Шахар" ("Рассвет"), проводившейся с 5 по 7 августа 2022 года в Секторе Газа против палестинской группировки "Исламский джихад".

В ходе этой операции палестинцы выпустили по территории Израиля около 1100 различных неуправляемых ракет и миномётных мин, однако из них около 200 упали внутри Сектора Газа. В результате непосредственно ракетных ударов в Израиле получили ранения три человека. Вооруженные силы Израиля в ходе операции атаковали около 170 целей в Секторе Газа. Сообщается, что в результате израильской операции в Секторе Газа погиб 51 человек, из которых, по израильским данным, 24 были палестинскими боевиками и 27 мирными жителями. Группировка "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") опубликовала список из 12 своих "шахидов", погибших в ходе операции, включая двух "генералов" - Тайсира Джабари ("Абу Махмуда") и Халида Мансура - командовавших северным и южным крылом группировки в Секторе Газа.

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в "Железный купол" в операции "Рассвет"

В ходе операции "Алот hа-Шахар" ("Рассвет") система ПРО "Железный купол" (ЖК) перехватила около 380 ракет, запущенных по Израилю "Исламским джихадом" (ИД). Результативность перехвата - 96%.

В ходе операции "Амуд Анан" ("Облачный столп") 2012 г. процент перехвата был 84%, в ходе операций "Цук Эйтан" ("Могучий утёс") 2014 г. - 90%, "Хагора Шхора" ("Чёрный пояс") 2019 г. и "Шомер Хомот" ("Страж стен") 2021 г. - 92%. Рост процента к данной операции объясняется технологической модернизацией системы (в частности, её алгоритмов) и интенсивные испытания, проведенные директоратом ПРО ("Хома") в составе Управления НИОКР (МАФАТ) МО. С другой стороны, интенсивность обстрелов была относительно мала, т.е. системе было легче бороться с каждым отдельным пуском.

P.S. 09.08.22 сайт АОИ опубликовал уточнённые данные по операции. По территории Израиля было примерно 1,175 пусков, в т.ч. 200 упали внутри Газы. Результативность ЖК превысила 97%.

P.S.2. 09.08.22 различные сайты со ссылкой на данные ВВС сообщили, что в ходе операции ВВС призвали 2,149 резервистов, в т.ч. персонал 2 батарей ЖК. Сообщается, что ЖК выполнил 450 перехватов с 97% эффективностью (называется и более точная цифра: 452 перехвата с эффективностью 96.7%; также указано, что система раннего предупреждения выявила 99.1% ракет и других угроз). Также сказано, что вне связи с операцией ПВО вели подготовку по модернизации ЖК до новой версии, которая будет гораздо эффективнее при перехвате миномётных мин и ракет малой дальности. Если бы ХАМАС присоединился к б/д, модернизация была бы объявлена боеготовой уже во время боевых действий.

Ссылки:

  1. Статья на сайте ВВС, 07.08.22.
  2. Статья на ynet, 08.08.22.
  3. Статья на walla, 08.08.22.
  4. Статья на mako, 08.08.22.
  5. Статья на mako, 08.08.22.
  6. Итоги операции на сайте АОИ, 09.08.22.
  7. Статья на ynet, 09.08.22.
  8. Статья на maariv, 09.08.22.
  9. Статья на walla, 09.08.22.
  10. Статья на mako, 09.08.22.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
Похожие новости
17.05.2021
Меч и купол: как сработала противоракетная оборона Израиля
13.05.2021
"Многие ракеты не сбивали": как работает "Железный купол" Израиля
09.03.2021
«Пращу Давида» подружили с «Патриотом»
11.08.2020
Истребитель, подлодки, авианосец и свой «Железный купол»: Южная Корея намерена перевооружиться
15.08.2016
«Долфин-2» и «Саар-6» - будущее израильского флота
22.12.2011
Израиль и США объединят противоракетную мощь
14.12.2011
Сухопутные войска США рассматривают возможность закупки комплексов ПВО/ПРО «Айрон Дом»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 11:59
  • 1
В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану
  • 11.08 11:57
  • 0
Польское правительство готово вернуть всеобщий обязательный призыв в армию
  • 11.08 11:46
  • 4
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 11.08 11:06
  • 30146
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 09:00
  • 73
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 11.08 08:47
  • 15
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 08:40
  • 4
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 07:51
  • 8
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 02:38
  • 3
"Калашников" не планирует расширять линейку боевых беспилотников - глава концерна
  • 11.08 01:01
  • 1
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 10.08 22:59
  • 13
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 10.08 22:53
  • 1
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 10.08 22:39
  • 3
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 10.08 19:27
  • 1
Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
  • 10.08 13:35
  • 11
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году