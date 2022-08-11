Комплекс противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») в операции «Рассвет»

Израильская официальная статистика боевого применения израильского ракетного комплекса тактической противоракетной обороны Iron Dome ("Кипат барзель" - "Железный купол") в операции Армии обороны Израиля "Алот hа-Шахар" ("Рассвет"), проводившейся с 5 по 7 августа 2022 года в Секторе Газа против палестинской группировки "Исламский джихад".

В ходе этой операции палестинцы выпустили по территории Израиля около 1100 различных неуправляемых ракет и миномётных мин, однако из них около 200 упали внутри Сектора Газа. В результате непосредственно ракетных ударов в Израиле получили ранения три человека. Вооруженные силы Израиля в ходе операции атаковали около 170 целей в Секторе Газа. Сообщается, что в результате израильской операции в Секторе Газа погиб 51 человек, из которых, по израильским данным, 24 были палестинскими боевиками и 27 мирными жителями. Группировка "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") опубликовала список из 12 своих "шахидов", погибших в ходе операции, включая двух "генералов" - Тайсира Джабари ("Абу Махмуда") и Халида Мансура - командовавших северным и южным крылом группировки в Секторе Газа.

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в "Железный купол" в операции "Рассвет"

В ходе операции "Алот hа-Шахар" ("Рассвет") система ПРО "Железный купол" (ЖК) перехватила около 380 ракет, запущенных по Израилю "Исламским джихадом" (ИД). Результативность перехвата - 96%.

В ходе операции "Амуд Анан" ("Облачный столп") 2012 г. процент перехвата был 84%, в ходе операций "Цук Эйтан" ("Могучий утёс") 2014 г. - 90%, "Хагора Шхора" ("Чёрный пояс") 2019 г. и "Шомер Хомот" ("Страж стен") 2021 г. - 92%. Рост процента к данной операции объясняется технологической модернизацией системы (в частности, её алгоритмов) и интенсивные испытания, проведенные директоратом ПРО ("Хома") в составе Управления НИОКР (МАФАТ) МО. С другой стороны, интенсивность обстрелов была относительно мала, т.е. системе было легче бороться с каждым отдельным пуском.

P.S. 09.08.22 сайт АОИ опубликовал уточнённые данные по операции. По территории Израиля было примерно 1,175 пусков, в т.ч. 200 упали внутри Газы. Результативность ЖК превысила 97%.

P.S.2. 09.08.22 различные сайты со ссылкой на данные ВВС сообщили, что в ходе операции ВВС призвали 2,149 резервистов, в т.ч. персонал 2 батарей ЖК. Сообщается, что ЖК выполнил 450 перехватов с 97% эффективностью (называется и более точная цифра: 452 перехвата с эффективностью 96.7%; также указано, что система раннего предупреждения выявила 99.1% ракет и других угроз). Также сказано, что вне связи с операцией ПВО вели подготовку по модернизации ЖК до новой версии, которая будет гораздо эффективнее при перехвате миномётных мин и ракет малой дальности. Если бы ХАМАС присоединился к б/д, модернизация была бы объявлена боеготовой уже во время боевых действий.

Ссылки: