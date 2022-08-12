Войти
bmpd.livejournal.com

Самолеты МС-21-300 с американскими двигателями переделают с заменой двигателей на российские

349
0
0

Как сообщил веб-ресурс FrequentFlyers.ru , уже построенные российские пассажирские среднемагистральные самолёты МС-21-300 с американскими двигателями Pratt&Whitney PW1400G (PW1428G) переделают в МС-21-310, заменив двигатели на российские ПД-14. Сначала замену двигателей произведут на выпущенном шесть лет назад первом испытательном прототипе (73051), который после этой процедуры совершит серию испытательных полётов. Затем, вероятно, ремоторизируют и остальные самолёты - напомним, что серийно выпускать МС-21-300 больше не планируется, чтобы не зависеть от иностранных поставок.

Опытные образцы российского среднемагистрального пассажирского самолета в исполнениях МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, бортовой номер "005", регистрационный номер 73055 - вверху) и МС-21-300 (второй прототип, серийный номер 21003 / МС.0003, бортовой номер "002", регистрационный номер 73053 - внизу) на репетиции летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском, август 2021 года (с) Сергей Карпухин / ТАСС

PW1400G и ПД-14 не взаимозаменяемы: они отличаются и креплениями, системами питания и управления, да и просто линейными размерами, поэтому потребуется значительный объём переделок.

В 2019 году для МС-21 заказали 40 двигателей PW1400G со сроками поставки до 2023 года, из них 20 должны были поступить уже в этом году, но поставки отменили из-за санкций. Соответственно, сдвинули и сроки поставок самолётов заказчикам: в этом году авиакомпания "Россия" рассчитывала ввести в эксплуатацию 6 МС-21-300.

При этом самолёт МС-21-310 ещё не сертифицирован, в отличие от МС-21-300. Двигателями ПД-14 был оборудован только один борт (73055), совершивший около 100 испытательных полётов. Теперь процесс сертификации ускорится, поскольку "три десятых" будет два; самолётам предстоит совершить ещё почти 250 полётов для получения сертификата.

ПД-14 конструктивно чуть менее экономичен; он выполнен по классической схеме с непосредственным приводом вентилятора, в то время как в PW1400G привод редукторный, что позволяет увеличить диаметр вентилятора и, соответственно, степень двухконтурности (от которой напрямую зависит экономичность). Однако российский двигатель меньше, поэтому у него меньше аэродинамическое сопротивление, и легче - поэтому если взять не двигатель отдельно, а самолёт с этим двигателем, то разницы в расходе топлива может не быть почти никакой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
МАКС-20XX
МС-21
Похожие новости
19.07.2021
МАКСимальное ожидание
22.11.2016
Застряли за границей
16.06.2016
Мотор на выбор
28.07.2014
Соединенные Штаты показали в Фарнборо пластиковый муляж F-35
16.07.2013
Пресс-конференция НПО "Сатурн"
26.08.2011
МАКС-2011: почем нынче самолеты?
04.02.2011
У кого длиннее крылья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 07:47
  • 30175
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.08 03:36
  • 2
Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке
  • 12.08 02:37
  • 2
Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э
  • 12.08 01:22
  • 2
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 12.08 00:56
  • 9
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 12.08 00:37
  • 14
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 11.08 23:16
  • 8
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 22:46
  • 1
Россия передала Мали партию боевых самолётов и вертолётов
  • 11.08 21:34
  • 2
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 11.08 20:14
  • 13
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 11.08 18:50
  • 1
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"
  • 11.08 17:37
  • 17
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 13:21
  • 9
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 11:59
  • 1
В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану
  • 11.08 11:57
  • 0
Польское правительство готово вернуть всеобщий обязательный призыв в армию