Самолеты МС-21-300 с американскими двигателями переделают с заменой двигателей на российские

Как сообщил веб-ресурс FrequentFlyers.ru , уже построенные российские пассажирские среднемагистральные самолёты МС-21-300 с американскими двигателями Pratt&Whitney PW1400G (PW1428G) переделают в МС-21-310, заменив двигатели на российские ПД-14. Сначала замену двигателей произведут на выпущенном шесть лет назад первом испытательном прототипе (73051), который после этой процедуры совершит серию испытательных полётов. Затем, вероятно, ремоторизируют и остальные самолёты - напомним, что серийно выпускать МС-21-300 больше не планируется, чтобы не зависеть от иностранных поставок.

Опытные образцы российского среднемагистрального пассажирского самолета в исполнениях МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, бортовой номер "005", регистрационный номер 73055 - вверху) и МС-21-300 (второй прототип, серийный номер 21003 / МС.0003, бортовой номер "002", регистрационный номер 73053 - внизу) на репетиции летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском, август 2021 года (с) Сергей Карпухин / ТАСС

PW1400G и ПД-14 не взаимозаменяемы: они отличаются и креплениями, системами питания и управления, да и просто линейными размерами, поэтому потребуется значительный объём переделок.

В 2019 году для МС-21 заказали 40 двигателей PW1400G со сроками поставки до 2023 года, из них 20 должны были поступить уже в этом году, но поставки отменили из-за санкций. Соответственно, сдвинули и сроки поставок самолётов заказчикам: в этом году авиакомпания "Россия" рассчитывала ввести в эксплуатацию 6 МС-21-300.

При этом самолёт МС-21-310 ещё не сертифицирован, в отличие от МС-21-300. Двигателями ПД-14 был оборудован только один борт (73055), совершивший около 100 испытательных полётов. Теперь процесс сертификации ускорится, поскольку "три десятых" будет два; самолётам предстоит совершить ещё почти 250 полётов для получения сертификата.

ПД-14 конструктивно чуть менее экономичен; он выполнен по классической схеме с непосредственным приводом вентилятора, в то время как в PW1400G привод редукторный, что позволяет увеличить диаметр вентилятора и, соответственно, степень двухконтурности (от которой напрямую зависит экономичность). Однако российский двигатель меньше, поэтому у него меньше аэродинамическое сопротивление, и легче - поэтому если взять не двигатель отдельно, а самолёт с этим двигателем, то разницы в расходе топлива может не быть почти никакой.