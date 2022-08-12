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ТАСС

Всем военным могут разрешить прописываться в воинской части по месту службы

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Источник изображения: Валентин Спринчак/ТАСС

В настоящее время такое право распространяется только на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и не обеспеченных жилыми помещениями в населенных пунктах по месту расположения воинских частей или в близлежащих населенных пунктах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. МВД России подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает предоставление военнослужащим и членам их семей до получения жилых помещений по их желанию зарегистрироваться по адресам воинских частей, где они проходят службу. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что подготовленный документ направлен на реализацию норм федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О статусе военнослужащих". "Он предусматривает, что до получения жилых помещений военнослужащие и члены их семей по их желанию могут зарегистрироваться по месту жительства по адресам воинских частей (организаций, учреждений, органов), в которых военнослужащие проходят военную службу", - сказали в пресс-центре.

В настоящее время такое право распространяется только на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и не обеспеченных жилыми помещениями в населенных пунктах по месту расположения воинских частей (организаций, учреждений, органов) или в близлежащих населенных пунктах.

Кроме того, как отметили в ведомстве, проектом постановления предлагается в пункт 23 правил внести изменения, направленные на гармонизацию его положений с нормами других нормативных правовых актов, а также с учетом потребностей правоприменительной практики. 

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Россия
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