Подводный дрон SeaSearcher поможет искателям затонувших сокровищ

Дрон SeaSearcher

Все, кто хоть однажды пытался найти затонувшие сокровища, знают, что это очень затратное и технически сложное мероприятие. Облегчить работу искателям подводных кладов поможет подводный дрон SeaSearcher, разработанный под руководством инженера Тима Рейнольдса, возглавляющего компанию Wild Manta.

Данный подводный аппарат специально «заточен» для поиска металлов (с акцентом на драгоценные), которые он способен обнаружить на глубине до 10 метров под морским дном. В процессе поиска SeaSearcher создает цифровую 3D-карту с указанием на ней места нахождения затерянного клада. В чем состоит принцип поискового ноу-хау — коммерческая тайна. Известно лишь, что дрон может «нырять» на 100-метровую глубину, после чего совершать «полет» над морским дном на высоте один метр, тщательно прощупывая его с помощью электромагнитных, радиочастотных и акустических волн.

SeaSearcher

Задействуя алгоритмы, сформированные в процессе машинного обучения, подводный беспилотник тщательно анализирует, как запрятанные на дне металлические предметы реагируют на эти волны. В результате, ему удается измерить глубину залегания объектов поиска и тип металла, из которого они состоят. Правда, в ходе тестовых испытаний на месте одного из кораблекрушений во Флориде он так и не обнаружил золота и серебра. Ему досталась «добыча» помельче — предметы из алюминия, свинца, латуни, нержавейки и меди. Поскольку речь идет о прототипе будущего подводного беспилотника, его создателям есть над чем работать. Серийный SeaSearcher будет управляться дистанционно, либо работать полностью в автономном режиме по специальной программе. Также возможен вариант интеграции дрона в буксируемую установку.