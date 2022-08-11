На орбиту выведены спутники, имеющие плазменные двигатели российского производства

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Стартовавшая вчера ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила на расчетную орбиту ряд спутников, среди которых аппараты CUBESX-HSE-2, а также SXC3-214 MIET-AIS, получившие двигатели, основанные на плазме новой разработки VERA и созданные в России инженерами МИФИ.

Данные двигатели были разработаны специалистами МИФИ и теперь конструкторы готовы к проведению испытаний этих перспективных двигателей непосредственно на орбите с целью скорейшей наладки их серийного производства. В ближайшие несколько месяцев новейшие плазменные двигатели завершат все необходимые испытания непосредственно на орбите, что позволит полностью сформировать спецификации, которым будут соответствовать эти двигательные установки.

Cubesat 3U

Кроме того, полученный опыт эксплуатации подобных двигателей на орбите позволит инженерами МИФИ подготовить усовершенствованный вариант двигателя VERA, который в составе спутника класса CUBESAT 3U до конца года выйдет на орбиту. При этом третий вариант, в отличие от двух первых, останется в виде полной собственности МИФИ, а контролем его работы будет заниматься специально созданный в университете ЦУП — без участия каких-либо сторонних предприятий и организаций. Также сообщается, что МИФИ уже имеет предварительный договор на производство в будущем году порядка 40 двигателей на плазме, которыми будут оснащаться наноспутники, а после завершения летных испытаний данные двигатели будут предложены заинтересованным компаниям в Индии, ЮАР, а также Китае и некоторым другим регионам, входящим в БРИКС.