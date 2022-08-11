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Ростех

ОДК-УМПО реализует новую программу повышения надежности двигателей АЛ-31СТ

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Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

На предприятии ОДК-УМПО Объединенной двигателестроительной корпорации начата реализация новой программы повышения надежности газотурбинных приводов АЛ-31СТ мощностью 16 МВт, предназначенных для объектов ПАО «Газпром».

Программа разработана на 2022-2023 гг. в целях дальнейшего совершенствования изделия в соответствии с требованиями заказчика. В том числе планируется повысить надежность силовой турбины двигателя АЛ-31СТ и опоры компрессора низкого давления, а контактные поверхности антивибрационных полок рабочих лопаток КНД сделать более износостойкими.

Предыдущая программа по надежности, начатая в 2012 году, завершена. На модернизированных АЛ-31СТ, поставляемых сейчас заказчику, установлены турбины высокого давления с рабочими лопатками с улучшенной матрицей охлаждения, модернизированные опоры ТВД и модули КНД с регулируемым входным направляющим аппаратом. Для анализа технического состояния, определения мощностных параметров и контроля вибрационного состояния индустриальных двигателей, поступающих в эксплуатацию, применяется инновационная система удаленного (трендового) мониторинга рабочих параметров изделий. Большой вклад в совершенствование АЛ-31СТ внесли специалисты ОКБ им. А Люльки – филиала ОДК-УМПО. В процессе модернизации ими получены 13 патентов РФ на конструктивное исполнение элементов двигателя.

«При реализации предыдущей программы повышения надежности двигателей АЛ-31СТ мы смогли добиться весомых результатов, – отмечает управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко. – Сегодня мы поставляем заказчику двигатель в новом конструктивном лице с увеличенными ресурсными показателями: назначенный ресурс повышен с 75 до 125 тысяч часов, гарантийный – с 6 до 8 тысяч часов. Объединение выполняет интенсивную производственную программу по поставкам АЛ-31СТ для газопровода «Сила Сибири» и Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, продолжает активное сотрудничество с «Газпром трансгаз Уфа». В целом объем поставок АЛ-31СТ для дочерних предприятий «Газпрома» продолжит расти: планируем, что к 2025 году в эксплуатации будет 125 двигателей (сейчас – 86). Новые мероприятия по надежности, которым дан старт в этом году, усилят конкурентные преимущества наших индустриальных двигателей».

Параллельно с выполнением производственной программы года идет обучение работников газотранспортных предприятий по направлению «Конструкция, эксплуатация, техническое обслуживание газотурбинных двигателей серии «АЛ». Напомним, дорожная карта совместного образовательного проекта ОДК-УМПО, «Газпром трансгаз Уфа», Уфимского государственного нефтяного технического университета и Национального исследовательского Томского политехнического университета была подписана в октябре прошлого года. В январе 2022-го прошла обучение первая группа рабочих предприятий «Газпром трансгаз Уфа» и «Газпром трансгаз Томск». Теоретический курс был проведен в Производственно-учебном центре Ростеха на базе ОДК-УМПО, а практический этап – на компрессорной станции «Поляна» в Башкортостане. Следующим шагом станет обучение инженерно-технических работников дочерних обществ «Газпрома», запланированное на август–сентябрь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-31СТ
Компании
ОДК УК
Ростех
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