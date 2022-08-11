В Минобороны Белоруссии не исключили в перспективе налаживания конструктивных отношений с Украиной

Минск. 10 августа. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии намерены выстраивать конструктивные отношения с Киевом, однако полагают, что Украина пока не готова к диалогу.

"Нам все равно надо выстраивать отношения... У нас дипломатия для того предназначена, чтобы выстраивать конструктивные отношения. Когда будет готова украинская сторона к конструктивным отношениям? Вопрос времени. Наверное, не ближайшего времени. Чуть дальше", - заявил в интервью "ВоенТВ" помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

По его словам, в Белоруссии внимательно следят за обстановкой на юге страны, где она граничит с Украиной, однако республика не является участником российской спецоперации. "Мы не участники вооруженного противостояния: нашего личного состава, техники, вооружения там нет", - заявил Ревенко.