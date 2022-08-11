Участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях МВТФ "Армия-2022" подтвердили 72 государства

На Международном форуме "АРМИЯ-2021" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

ЦАМТО, 10 августа. На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях МВТФ "Армия-2022", заявил замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов на брифинге для иностранных военных атташе.

Ниже в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ приведен доклад Павла Попова на брифинге для иностранных военных атташе о проведении форума "Армия-2022" и АрМИ-2022.

"Международный военно-технический форум "Армия-2022", Армейские международные игры и 10-я Московская конференция по международной безопасности в очередной раз объединят представителей российских и иностранных вооруженных сил, станут центром притяжения отечественных и зарубежных экспертов в области обороны и национальной безопасности.

15 августа в КВЦ "Патриот" мы традиционно открываем масштабные международные мероприятия.

Мероприятия форума пройдут на объектах парка, полигона Алабино, аэродрома Кубинка, а также на территории военных округов и на Северном флоте: всего более чем в 30 субъектах Российской Федерации.

На форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками предприятий оборонно-промышленного комплекса России, обсудить перспективы расширения военно-технических связей, а также вопросов сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов.

На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума.

Представить образцы своей продукции планируют более полутора тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.

Помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы, включающей 289 мероприятий, для наших зарубежных партнеров пройдет динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники. Пройдут переговоры и деловые встречи руководства Министерства обороны с представителями официальных иностранных делегаций.

В условиях современной военно-политической обстановки Министерством обороны принято решение о проведении Первого Международного антифашистского конгресса, целью которого станет противодействие фальсификации истории и героизации фашизма.

Во время форума планируется подписание государственных контрактов с предприятиями промышленности на сумму более 500 млрд. рублей, а также заключение акционерным обществом "Рособоронэкспорт" международных контрактов на поставку вооружения и военной техники.

Площадкой, вызывающей интерес, станет презентация возможностей вооружений и военной техники в рамках проведения Международных армейских игр (АрМИ-2022).

Несмотря на беспрецедентные попытки Запада организовать изоляцию России и других суверенных государств, география Армейских игр продолжает расширяться – 34 конкурса спланировано провести на территории трех континентов.

В этом году Игры принимают 12 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан; впервые конкурс "Снайперский рубеж" пройдет в Южной Америке – принимающей стороной станет Венесуэла.

Всего для участия в Играх заявлено более 260 команд из 35 стран численностью более 6500 человек. Страны-участницы представляют более 4 млрд. населения Земли.

Дебютантами этого года станут команды из Руанды и Боливии.

Армейские международные игры начнутся с 13 августа и будут проведены в течение двух недель.

В целях сближения народов, ознакомления с культурными традициями стран-участниц и популяризации Игр проводятся тематические мероприятия в музее Армейских игр, "Домах дружбы" и "Клубах болельщиков".

Гости и участники Игр, наряду с возможностью изучения географии, истории развития Игр и конкурсов, смогут посетить выступления творческих коллективов стран-участниц, мастер-классы, жеребьевки, выставки, посвященные дружественным отношениям оборонных ведомств.

В ходе проведения Игр спланирована работа заседания международной ассоциации федерации Армейских Международных игр по выработке плана проведения Игр 2023 года.

В настоящее время ряд государств уже проинформировали оргкомитет о готовности к проведению конкурсов на своей территории.

И в заключении хотел бы выразить уверенность, что МВТФ "Армия-2022"и Армейские игры принесут практическую отдачу в плане дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества".