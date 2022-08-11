В Японии смоделировали возможные сценарии ответа Китаю при нападении на Тайвань

Рост напряженности вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси серьезно обеспокоил и Японию – ближайшего военно-политического партнера и союзника США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Еще в 2021 году группа старших офицеров Сил самообороны Японии приступила к моделированию ответных реакций Токио на нападение КНР на Тайвань, если таковое произойдет.

В моделировании участвовали депутаты от правящей Либерально-демократической партии и бывшие высокопоставленные офицеры Сил самообороны Японии. В числе гостей – бывший министр обороны Ицунори Онодера, который выполнял обязанности премьер-министра. Участники моделирования, носившего характер своеобразной игры, рассмотрели несколько сценариев возможной реакции японского правительства.

Один из вариантов моделирования – политическая нестабильность как на Тайване, так и в Китае. В КНР якобы растет недовольство правлением председателя Си Цзиньпина. На Тайване усиливается активность движения за независимость.

Согласно сценарию, рыболовные суда из материкового Китая следуют к островам Сэнкаку, которые контролируются Японией, но на которые претендует и Китай. Там происходит столкновение с патрульным судном береговой охраны Японии. На Тайване в это время происходят системные сбои в банках и других учреждениях. Антиправительственные силы устраивают масштабные акции протеста в столице острова Тайбэе. Затем Китай наносит по Тайваню ракетные удары.

На фоне этих событий проводится заседание Совета национальной безопасности Японии. Его участники имитировали действия по координации США и организовали встречи между министрами иностранных дел и обороны двух государств, а также их руководителями.

Совет национальной безопасности Японии признал провокацию на островах Сенкаку вооруженным актом агрессии против Японии. Ракетный обстрел Тайваня также был классифицирован как вооруженное нападение на третью страну, которое ставит под угрозу выживание Японии. Соответственно, Япония имеет право на коллективную самооборону.

Затем были проработаны два сценария – эвакуация мирных жителей Японии и возможная реакция на применение Китаем ядерного оружия. Первый сценарий заключался в просьбе Министерства обороны к правительству оперативно разобраться в ситуации.

Однако Онодера, который в моделировании играл роль премьер-министра страны, заявил, что в случае резкого заявления правительства отношения с Китаем могут рухнуть. Главной задачей в этой ситуации становится эвакуация японцев из других государств, в том числе и из самого Китая, а также Тайваня.

Предполагается, что подобные игровые моделирования различных критических ситуаций будут повторяться и далее. Союзнические отношения с США создают для Японии множество рисков. Ведь в случае реальной конфронтации с Китаем последствия для японской стороны могут быть катастрофическими.