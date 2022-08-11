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ЦАМТО

"Росэлектроника" представит более 250 разработок на форуме "Армия-2022"

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Продукция холдинга «Росэлектроника»
Продукция холдинга «Росэлектроника».
Источник изображения: Росэлектроника

ЦАМТО, 10 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представит более 250 разработок в области военной техники и гражданской продукции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Посетителям выставки будут продемонстрированы комплексы радиотехнической разведки и противодействия беспилотникам, новейшие системы связи для авиации, решения для защиты от кибератак и образцы перспективной ЭКБ.

НИИ "Вектор" покажет носимую малогабаритную станцию радиотехнической разведки, которая позволяет обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км. Вес станции составляет всего 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже десантными подразделениями.

Пензенский "Радиозавод" представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1, обеспечивающую автоматизированное управление батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.

Нижегородское НПП "Полет" продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27.

НПО "Импульс" впервые покажет свою перспективную разработку – морозоустойчивые литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу любых устройств в экстремальных климатических условиях. В отличие от стандартных аккумуляторов импортного производства, аккумуляторы "Импульса" дольше держат заряд при низких температурах, что позволяет применять их в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В части электронно-компонентной базы предприятия холдинга представят монолитные интегральные нитрид галлиевые и арсенид галлиевые микросхемы (НПП "Салют"), многослойные печатные платы СВЧ-диапазона (ЦНИТИ "Техномаш"), лампы бегущей волны для гражданских и специальных спутников связи (НПП "Алмаз"), OLED-микродисплей (ЦНИИ "Циклон").

На стенде "Росэлектроники" также будет демонстрироваться широкая линейка телекоммуникационного и связного оборудования – маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровая тропосферная станция "Гроза", первый отечественный KVM коммутатор для удаленного управления компьютерами, серверным оборудованием и станками с ЧПУ.

"Форум "Армия" – это наиболее авторитетная площадка, где демонстрируются передовые разработки и идеи не только для Вооруженных Сил, но и для гражданского рынка. Предприятия холдинга представят на выставке перспективные образцы военной и гражданской продукции, проведут переговоры с заказчиками, а также подпишут ряд соглашений", – рассказали в "Росэлектронике".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

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