Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Военные делегации из 72 государств подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", заявил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

"На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума. Представить образцы своей продукции планируют около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы, включающей 289 мероприятий, для зарубежных партнеров "пройдет динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники", отметил генерал.

Также планируются переговоры и деловые встречи руководства Министерства обороны РФ с представителями иностранных делегаций.

По словам Попова, во время форума планируется подписание государственных контрактов с предприятиями промышленности на сумму более 500 миллиардов рублей, а также заключение "Рособоронэкспортом" международных контрактов на поставку вооружения и военной техники.

Мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.

На форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.