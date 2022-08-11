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ЦАМТО

Rheinmetall поставит крупную партию снарядов неназванной стране НАТО

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Немецкая компания Rheinmetall
Немецкая компания Rheinmetall.
Источник изображения: Wolfgang Rattay / Reuters

ЦАМТО, 10 августа. Компания Rheinmetall объявила о получении заказа на поставку боеприпасов для 155-мм артиллерийских орудий.

Точная стоимость продажи не раскрывается, но, по заявлению производителя, превышает двузначную цифру в миллионах евро.

В рамках соглашения южноафриканское подразделение Rheinmetall Denel Munition поставит неназванному заказчику из страны НАТО 155-мм снаряды семейства "Ассегай" (Assegai). Подписанный контракт должен быть выполнен в течение двух лет.

Новый заказ включает полный комплект 155-мм боеприпасов "Ассегай": взрыватели, снаряды различных типов, в том числе осколочно-фугасные, а также метательные заряды. Семейство артиллерийских боеприпасов "Ассегай" может применяться любой стандартной артиллерийской системой НАТО, включая самоходную гаубицу PzH-2000.

Еще в 2019 году в ЮАР компании Rheinmetall удалось установить новый рекорд максимальной дальности стрельбы с применением снарядов семейства "Ассегай" и другими боеприпасами группы, включая новые "Топчардж" (Topcharge). Благодаря комплексному подходу (с поставкой от взрывателя до метательного заряда), "Ассегай" увеличивают дальность стрельбы различных артиллерийских систем. К примеру, рекордная дальность стрельбы боеприпасом из 155-мм артиллерийского орудия с длиной ствола 52 калибра и 25-литровой зарядной каморой, составила 76 км.

Rheinmetall Denel Munition разрабатывает и другие технологии для артиллерийских боеприпасов. Например, совершенствуется ракетный двигатель обычных 155-мм снарядов "Ассегай". Кроме того, разрабатывается новая технология, которая увеличит максимальную дальность стрельбы до 155 км.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
ЮАР
Продукция
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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