На форуме "Армия-2022" представят систему связи истребителя Checkmate

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший комплекс связи для перспективного легкого истребителя Checkmate, сообщила пресс-служба холдинга.

"Нижегородское НПП "Полет" продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27", - говорится в релизе.

Пензенский "Радиозавод" представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.

На стенде "Росэлектроники" покажут широкую линейку телекоммуникационного и связного оборудования: маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровая тропосферная станция "Гроза" и многое другое.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета был впервые представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".