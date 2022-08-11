Министры обороны 35 стран подтвердили участие в конференции по безопасности

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что в 2022 году впервые конференция по безопасности пройдет одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия" и Армейскими международными играми

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Главы военных ведомств 35 стран подтвердили свое участие в X Московской конференции по международной безопасности, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в среду на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, в 2022 году для удобства глав оборонных ведомств и других высоких делегатов помимо личного прибытия на конференцию также предусмотрены другие форматы участия: в режиме видео-конференц-связи или представления на пленарных заседаниях заранее записанных видеообращений.

Он напомнил, что в 2022 году впервые конференция по безопасности пройдет одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия" и Армейскими международными играми. "Это позволит делегациям принять участие сразу в трех крупных международных мероприятиях, объединенных по месту и времени", - добавил Фомин.

X Московская конференция по международной безопасности пройдет 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот".

Форум проводится с 2012 года. За этот время конференция стала одной из наиболее авторитетных международных дискуссионных площадок по вопросам безопасности, превзойдя по своим масштабам и уровню, числу участников аналогичные мероприятия в других странах. На первых конференциях число участников ограничивалось 200-300 делегатами, в форуме 2019 года приняло участие более 1 000 делегатов из 111 стран. В разные годы в фокусе особого внимания делегатов оказывались наиболее актуальные на момент проведения мероприятия вопросы: безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, феномен цветных революций, противодействие международному терроризму, ситуация в Сирии, разгром ИГИЛ (прежнее название ИГ, запрещено в РФ) и так далее.