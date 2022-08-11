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ТАСС

Иностранные государства заявили о готовности провести у себя "АрМИ-2023"

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Иранские военнослужащие. Архивное фото
Иранские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Армейские международные игры пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Несколько иностранных государств уже заявил о готовности провести на своей территории конкурсы в рамках Армейских международных игр ("АрМИ") в 2023 году. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны РФ, генерал армии Павел Попов на брифинге для иностранных военных атташе.

"В ходе проведения игр [в этом году] спланировано заседание Международной ассоциации федераций Армейских международных игр по выработке плана проведения игр 2023 года. В настоящее время ряд государств уже проинформировал о готовности к проведению конкурсов на своей территориии в 2023 году", - сказал он.

Павел Попов также выразил уверенность, что Международный военно-технический форум "Армия" и Армейские игры поспособствуют дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества с иностранными партнерами России.

В этом году Армейские международные игры пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Всего для участия в играх заявлены более 260 команд из 35 стран, численностью более 6,5 тыс. человек. В этом году дебютантами Армейских игр станут команды Руанды и Боливии. 

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