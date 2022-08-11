Систему связи истребителя Checkmate представят на форуме «Армия-2022»

Новейший комплекс связи для легкого истребителя Checkmate будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом 10 августа сообщила пресс-служба «Росэлектроники».

«Нижегородское НПП «Полет» продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27», — сказано в сообщении.

Кроме того, пензенский «Радиозавод» представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.

Также на стенде «Росэлектроники» покажут широкую линейку телекоммуникационного и связного оборудования: маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровую тропосферную станцию «Гроза» и многое другое.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

Легкий тактический самолет Checkmate впервые представили в 2021 году. Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиакосмического салона осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточнили в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было. Судно оснащено искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету, пишет телеканал «360».

В мае 2022-го глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство легкого истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2027 году. По его словам, в настоящий момент идет разработка конструкторской документации самолета. Кроме того, создан образец истребителя, пишут «Аргументы и факты».

В марте того же года сообщалось, что модель истребителя Су-75 Cheсkmate прошла испытания в аэродинамической трубе. Уточнялось, что конструкция самолета обеспечивает ему углы атаки и аэродинамические характеристики, существенно улучшающие крейсерские, маневренные и взлетно-посадочные параметры в сравнении с другими однодвигательными самолетами, пишет RT.