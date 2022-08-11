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Известия.ru

Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В Китае заявили, что ракетный комплекс «Циркон» является главным козырем президента России Владимира Путина и отметили, что у США появился «повод для волнений». Об этом в среду, 10 августа, рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с телеканалом «360».

«Ракета эта покрыта тайной, как и гиперзвуковые технологии. Информации о ней очень мало», — считает Борзенко.

По его словам, главное преимущество «Циркона» состоит в том, что он практически неуязвим для средства ПВО. Также, он отметил, что российские ракеты «Циркон» могут потопить американские авианосцы за полчаса — час.

Как считает Алексей Борзенко, это абсолютное оружие на сегодняшний день. Отмечается, что оно отличается скоростью.

«Там особая физика, связанная со скоростью и массой», — говорит он, уточняя, что, если в нее зарядить простую болванку, за счет своей скорости ракета может пробить любой авианосец насквозь. При этом, аналогов этой системе нет.

Также он отметил, что США также пытались изобрести свои гиперзвуковые ракеты, но все закончилось неудачей: все 7—10 пусков показали, что ракеты нестабильны. Таким образом, Россия обогнала США в этой области на 15 лет.

Борзенко считает, что сейчас необходимо произвести достаточное количество «Цирконов» для нужд российской армии. А вслед за ним уже разрабатываются новые модели.

Ранее в этот день «ПолитРоссия» предоставила эксклюзивный перевод китайского издания Baijiahao, в котором говорилось о том, что Владимир Путин показал Белому дому военный козырь — гиперзвуковую ракету «Циркон», и это должно заставить США занервничать. Как отмечалось в сообщении, это вооружение является «убийственным» оружием армии России, у которого нет аналогов в мире.

По мнению авторов, на вооружении ни одной армии мира нет системы обороны, которая может перехватить ракету, летящую со скоростью до 9 Махов.

В марте в Минобороны РФ рассказали, что испытания ракеты с надводного носителя могут завершиться в июне-июле этого года. В ведомстве отмечали, что в случае успеха этот пуск может быть завершающим.


«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).

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Китай
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США
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Циркон-С 3М22
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