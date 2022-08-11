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В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине

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Российский БПЛА С-70 «Охотник» перед взлетом
Российский БПЛА С-70 «Охотник» перед взлетом.
Источник изображения: invoen.ru

В ходе специальной военной операции на Украине Россия все чаще применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В 2023 году российские военные могут применить тяжелые ударные беспилотники С-70 «Охотник», пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что российский беспилотник относится к тому же классу аппаратов, что и Dassault nEUROn и Boeing Loyal Wingman. Дрон сможет расширить возможности пилотируемых истребителей.

С-70 выполнили по схеме «летающее крыло». Дрон может получить двигатель АЛ-41Ф1 и два отсека для управляемых и неуправляемых боеприпасов. Взлетная масса беспилотника может составить 20 тонн. В 2019 году «Охотник» совершил первый полет.

«Работы над беспилотником планировалось завершить к этому месяцу, с целью начать серийное производство в 2023 году. Сообщалось, что серийные поставки в войска должны начаться в 2024 году, но он может пролететь над Украиной – если спецоперация продолжится – в начале следующего года», — пишет Сучиу.

В мае генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск «Охотников» для Министерства обороны России начнут в 2023 году. Дрон получил плоское сопло, которое снижает его заметность.

В январе источник РИА Новости сообщил, что летные испытания второго образца беспилотника С-70 «Охотник» планируют начать в июле.

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Украина
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nEUROn
АЛ-41Ф
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Dassault
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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4 комментария
№1
11.08.2022 01:14
Что он там будет делать? Чугуний метать?
0
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№2
11.08.2022 06:26
Главком ВКС по жизни сухопутчик и сделает, как надо пехтуре, воевать всю оставшуюся жизнь всем нам на Украине, Средней Азии и Армении с Сириями. Надо представить, что у нас 200 новых машин Су-70, все ДРЛО в первую очередь и далее в режиме реального времени целеуказание друг-другу 100кг АБ, один Су-70 такой заменитель артдивизиона 230мм пушек.
Оператор будет с генеральской зарплатой.
0
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№3
11.08.2022 08:26
Цитата, ЗНШ сообщ. №2
Надо представить, что у нас 200 новых машин Су-70
200 - это ни о чем. Минимум 2000, а лучше 20000. Вспомните тиражность боевой техники в годы ВОВ. Нам нужны авиационные производства сравнимые с производительностью автомобильных заводов, с соответствующей автоматизацией. Не вижу причин почему этого нельзя сделать. В ЛА нет ничего сверхестественного. Это такие же железки и пластсмаски. Нынешние АП подобны производствам элитных моделей вроде Феррари, Ламборджини, Ауруса - выпускающихся полукустарными методами. Где ими напротив козыряют перед покупателем. Отсюда и цены.
+1
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№4
11.08.2022 08:40
Цитата, Alex454 сообщ. №1
Что он там будет делать? Чугуний метать?
"Охотник" - это вроде многоразовой КР, с расширенным функционалом БРЭО. Благодаря снижению стоимости удара, их можно ориентировать в т.ч. и на цели - расход по которым обычных КР был бы неоправдан. С другой стороны, на сильно защищенные цели с боеприпасами малой дальности их лучше не направлять.
0
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