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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"

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Германская зенитная самоходная установка Гепард
Германская зенитная самоходная установка Гепард.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Rainer Lippert

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные уничтожили поставленный Украине Германией зенитный комплекс "Гепард", заявили в Минобороны РФ в среду.

"В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард". Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Он также заявил об уничтожении семи складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Запорожской области.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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