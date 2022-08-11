Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные уничтожили поставленный Украине Германией зенитный комплекс "Гепард", заявили в Минобороны РФ в среду.

"В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард". Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Он также заявил об уничтожении семи складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Запорожской области.