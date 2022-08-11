Работа по проекту "Байтерек" идет по плану - "Роскосмос"

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и министр аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин обсудили работы по совместному проекту "Байтерек", сообщили в "Росксомосе".

"Стороны подтвердили заинтересованность в создании данного комплекса, который, помимо прочего, даст новые рабочие места жителям города Байконур и создаст мощный задел для перспектив использования космодрома. В ходе встречи было отмечено, что работы по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану в рамках достигнутых ранее договоренностей", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечают в "Роскосмосе", в ходе встречи Борисов также отметил, что Россия планирует развивать "двусторонние отношения по всем направлениям космической деятельности" с Ираном.

Борисов также провел встречу с главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным, с которым обсудил вопросы текущего состояния и развития города.

28 июня Мусин сообщил, что сроки начала строительства комплекса "Байтерек" на Байконуре сдвинулись на конец 2022 года. По его словам, сроки сдвигаются "в связи с подготовкой технической документации".

В апреле занимавший на тот момент пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что сооружение российско-казахстанского комплекса "Байтерек" для перспективной ракеты-носителя "Союз-5" стартует в 2022 году.

"В 2022 году запланирована разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сооружений комплекса, проводится разработка рабочей конструкторской документации, развернуты предконтрактные работы с предприятиями-изготовителями агрегатов и систем. Также в текущем году запланировано начало строительных работ, подрядчиком которых выступает казахстанское ТОО "Базис", - сказал тогда Рогозин.

По его словам, параллельно с разработкой эскизного проекта и рабочей конструкторской документации на предприятиях "Роскосмоса" в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс" проводится изготовление опытных образцов изделий ракеты-носителя "Союз-5.