Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте

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Ситуация на передовой в процессе специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине во многом определяется характером работы артиллерии сторон конфликта. Об этом в своем Telegram-канале пишет Александр Ходаковский – военачальник Донецкой Народной Республики и военный эксперт.

Как отмечает Ходаковский, за два дня боевых действий в условиях пересеченной местности его подразделение потеряло 5 человек убитыми и 7 человек ранеными. По невозвратным потерям, отмечает командир, это больше, чем за три месяца боев в Мариуполе. Самое главное, на что обращает внимание Ходаковский – все потери от артиллерийского огня, нет ни одного погибшего или раненого от стрелкового огня.

Артиллерия наступающих частей, подчеркивает Ходаковский, является короткобойной и находится в зоне поражения артиллерийских орудий противника. Он обращает внимание на высокую скорость реакции противника на артиллерийские обстрелы с российской или союзной стороны – 4-6 выстрелов союзной артиллерии, после чего сразу следует ответный обстрел с украинской стороны.

Такая оперативность реагирования украинской артиллерии свидетельствует об эффективной работе артиллерийской разведки. Более дальнобойная артиллерия находится за пределами зоны поражения противника, но она подчинена старшему начальнику. Чтобы ее привлечь, требуется от 30 минут до 4 часов. Украинская артиллерия реагирует за считанные минуты.

Главной проблемой Ходаковский называет особенности структуры армейской организации и мышления. Украинская армия применяет подход армий стран НАТО. Этот подход позволяет любому сержанту направлять тот ресурс, который может приблизить успешное решение поставленной задачи. Российская (и союзных милиций) система подразумевает наличие целой цепочки согласований, решение принимается старшим начальником.

Кроме того, планы старшего начальника могут не соответствовать реальной обстановке на фронте, точнее – на его конкретном участке, где возникает потребность в определенных ресурсах. Противник продолжает тем временем вести огонь по наступающим войскам. В результате срываются планы наступления, гибнут российские и союзные военнослужащие.

Из написанного Ходаковским напрашивается вывод: для повышения эффективности действий и оперативности реагирования необходимо менять сам принцип принятия решений, что неизбежно связано с изменениями всей модели армейской организации в полевых условиях.