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Военное обозрение

Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте

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Источник изображения: topwar.ru

Ситуация на передовой в процессе специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине во многом определяется характером работы артиллерии сторон конфликта. Об этом в своем Telegram-канале пишет Александр Ходаковский – военачальник Донецкой Народной Республики и военный эксперт.

Как отмечает Ходаковский, за два дня боевых действий в условиях пересеченной местности его подразделение потеряло 5 человек убитыми и 7 человек ранеными. По невозвратным потерям, отмечает командир, это больше, чем за три месяца боев в Мариуполе. Самое главное, на что обращает внимание Ходаковский – все потери от артиллерийского огня, нет ни одного погибшего или раненого от стрелкового огня.

Артиллерия наступающих частей, подчеркивает Ходаковский, является короткобойной и находится в зоне поражения артиллерийских орудий противника. Он обращает внимание на высокую скорость реакции противника на артиллерийские обстрелы с российской или союзной стороны – 4-6 выстрелов союзной артиллерии, после чего сразу следует ответный обстрел с украинской стороны.

Такая оперативность реагирования украинской артиллерии свидетельствует об эффективной работе артиллерийской разведки. Более дальнобойная артиллерия находится за пределами зоны поражения противника, но она подчинена старшему начальнику. Чтобы ее привлечь, требуется от 30 минут до 4 часов. Украинская артиллерия реагирует за считанные минуты.

Главной проблемой Ходаковский называет особенности структуры армейской организации и мышления. Украинская армия применяет подход армий стран НАТО. Этот подход позволяет любому сержанту направлять тот ресурс, который может приблизить успешное решение поставленной задачи. Российская (и союзных милиций) система подразумевает наличие целой цепочки согласований, решение принимается старшим начальником.

Кроме того, планы старшего начальника могут не соответствовать реальной обстановке на фронте, точнее – на его конкретном участке, где возникает потребность в определенных ресурсах. Противник продолжает тем временем вести огонь по наступающим войскам. В результате срываются планы наступления, гибнут российские и союзные военнослужащие.

Из написанного Ходаковским напрашивается вывод: для повышения эффективности действий и оперативности реагирования необходимо менять сам принцип принятия решений, что неизбежно связано с изменениями всей модели армейской организации в полевых условиях.

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Россия
Украина
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4 комментария
№1
11.08.2022 09:17
Цитата
Артиллерия наступающих частей, подчеркивает Ходаковский, является короткобойной и находится в зоне поражения артиллерийских орудий противника. Он обращает внимание на высокую скорость реакции противника на артиллерийские обстрелы с российской или союзной стороны – 4-6 выстрелов союзной артиллерии, после чего сразу следует ответный обстрел с украинской стороны.
Снова. Где наши ПРР наземного базирования..??
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№2
11.08.2022 09:57
Цитата
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" представит на форуме "Армия 2022" свою новую разработку, многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э. Оружие может применяться с авиационных и морских носителей, а также с беспилотников, сообщили ТАСС в пресс-службе КТРВ.

Ракета разработана в трех вариантах с разными головками наведения: полуактивной лазерной, активной и пассивной радиолокационными. В первом случае Х-МД-Э ориентируется по лазерной отметке на цели, сформированной лучом указателя. Во втором - самостоятельно ищет цель посредством радиолокации. В третьем наводится на радиосигнал определенной частоты - например, на излучение вражеского радара.

При стартовой массе 110 килограммов дальность полета ракеты составляет до 40 километров. Масса осколочно-фугасной боевой части 30 кг.

https://rg.ru/2022/08/11/rossiia-sozdala-kompaktnuiu-raketu-dlia-dronov.html


http://bastion-karpenko.ru/isdel-85-ur-ktrv/
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№3
11.08.2022 10:00
Сколько учений было с использованием систем управления полем боя, а воз и ныне там. Использование Созвездия до сих пор выдают за достижение, а не норму. Вообще всё время ощущается, что у украинцев ситуационная осведомлённость часто лучше, за счёт средств НАТО.
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№4
11.08.2022 11:46
Итак, оставим в стороне цепочки принятия решений, которые, если они слишком длинны, тормозят открытие огня по обнаруженным целям. Допустим, мы это хотя бы где-то вылечили, это реально и во многих местах уже вылечено.

Оставим в стороне связь, от качества и охвата которой тоже зависит очень многое. Она поддаётся лечению, особенно если для этого есть кадры.

Оставим в стороне сам вопрос обнаружения целей и наблюдения за ними для корректировки огня. Допустим, решено. Квадрики, “Орланы”, РЭР, артиллерийские радары.

Допустим, решены вопросы обслуживания и МТО орудий, ЗИПа к ним, и вообще всё обеспечение как часики, включая даже пресловутое своевременное метео.

Допустим, решено всё по логистике боеприпасов.

Во что ещё всё может упереться? Куда могут потеряться драгоценные минуты реакции арты, куда могут улететь десятки снарядов/РСов до первого близкого к цели разрыва?

В пресловутую “подготовку данных для стрельбы”.

Как этот процесс выглядит по учебникам ВС РФ образца 20-го века? Артиллерист, управляющий огнём батареи или дивизиона, сидит за ПУО, прибором управления огнём, таким большим железным чемоданом с линейками-транспортирами внутри, сидит с картой, с блокнотом, с таблицами стрельбы, с инженерным калькулятором. И считает стрельбу. Ручками, как говорится. На бумажке.

Как этот процесс выглядит в ВС РФ обрзца 21-го века? Артиллерист, управляющий огнём батареи или дивизиона, сидит за ПУО, прибором управления огнём, таким большим железным чемоданом с линейками-транспортирами внутри, сидит с картой, с блокнотом, с таблицами стрельбы, с инженерным калькулятором. И считает стрельбу. Ручками. На бумажке. При этом на сайте разработчиков современных отечественных портативных ПК для задач артиллерии всё красиво (Ну кроме тех картинок, где в кадре почему-то люди с М16 и ноутбуками-планшетами Panasonic). И даже сколько-то их, отечественных и современных, закуплено и лежит в далёких каптёрках пунктов постоянной дислокации под девизом “Мы вам это не дадим – сломаете, а оно дорогое”. Так что реалии на местности от ситуации тридцатилетней давности никак не отличаются.

В то же самое время у ВСУ, реально воюющих уже семь лет, вся артиллерия работает с артиллерийскими программами под планшеты и смартфоны. Оно есть у всех, оно работает, оно обеспечивает минимум времени на подготовку данных для стрельбы, минимум пристрелки, минимум времени пребывания на огневой позиции.

Разумеется, когда КЦПН в далёком уже сейчас 2016-м году возил, в том числе и в “Призрак”, железные чемоданы ПУО-9, покойный “Добрый”, ЖЖ-юзер trueredrat, тогда ещё зампотыл батальона, уже ломал голову над тем, как, обучив людей на этом ПУО, чтобы они понимали, что именно они считают, что на что умножают и какой в этом смысл, максимально автоматизировать им последующие рабочие расчёты в бою. И, разумеется, он пришёл к закупке тех же самых электронных артблокнотов. И они годами были возле орудий.

Он сам сделал электронный атлас из карт с "Яндекс.спутника" на зону боевых действий батальона в том формате, в котором этот атлас понимал “Артблокнот”. У нас все эти годы была база плановых целей, в которую были забиты все пронумерованные вражеские объекты на нашем участке фронта, которая база загружалась в каждый специально подготовленный планшет или смарт с “артблокнотом” и регулярно обновлялась. Итог – конкретно на подготовку данных для первого выстрела у миномётчиков и артиллеристов уходили СЕКУНДЫ. Стрелять, правда, в ответ на укровские обстрелы, давали редко, но когда давали… 29-й блокпост не просто так был сильно укреплён и чуть ли не километровые хода сообщения у укров напротив нас в некоторых местах тоже были не просто так накопаны. Увалить застоявшуюся в капонире укровскую БМП из Д-30 с закрытых позиций, с отрывом башни и всем прочим положенным наши могли и умели уже тогда, и это имело педагогический эффект.

И наши такие были не одни. Те артиллеристы, кому реально надо было работать, кто хотел попадать, те ставили себе артблокноты и работали. Убивали обнаглевшего от безнаказанности врага в те редкие моменты, когда это разрешали делать.

Разумеется, всё это на официальном уровне не поощрялось, потому что “Это же смартфоны! Гугл всё подслушивает!” Итог – много кривой и медленной стрельбы после начала СВО. Эшелоны снарядов и РСов, улетевшие "куда-то туда". Потому что отечественным аналогичным изделиям “без гугла” до простого офицера обычной гаубичной батареи как до Китая в известной позе. Очень долго.

Что делать? Постараться массово автоматизировать стрельбу тем, кто ещё не.

Собственно, сразу после того, как получилось оперативно добавить кассетные снаряды в артблокнот к Д-20, ОПСБ этот процесс и запустило.

Нюанс лицензирования артблокнотов заключается в том, что они “привязываются” к конкретным ID смартфонов, и это стало ещё одним доводом в пользу того, чтобы раздавать не лицензии на блокноты, а защищённые смартфоны с уже установленными на них артблокнотами на нужные артсистемы. Этот отдельный смартфон не ходит в интернет, в него не вставляют SIM-карты, на нём не играются в игры. Никто не забирает из подразделения смарт с блокнотом, когда уходит в увал или переводится.

Прочные корпус и экран, большая батарея. И одна программа чтобы убивать врагов быстро и эффективно. Смартфон, влезающий в карман, вместо большого железного чемодана и стопки бумаг. Секунды вместо минут.

На текущий момент не только выстроилась большая очередь артиллеристов в ОПСБ на “облокночивание”. Уже есть заказ от артиллерии на новый, ранее не издававшийся андроидный “артблокнот”. И, при деятельном участии КЦПН, найдена вся необходимая для этого бумажная документация. Работа программистов профинансирована, ждём результат.

Спасибо ОПСБ!

Сделаем так, что наша многочисленная русская артиллерия ВСЯ будет работать с такой же точностью и скоростью, с какой работают лучшие артелы ВСУ или лучшие артелы Народной Милиции Республик, и исход дела будет нимношк предопределён.

Разумеется, если у нас раньше не кончится пехота.

https://kenigtiger.livejournal.com/2169324.html
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