МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России.

Расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" огонь ведется на дальностях до 30 километров. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. "Краснополь" – высокоточный боеприпас, позволяющий с высокой точностью поражать цели, в том числе малоразмерные.

"Разведка обнаружила укреплённый опорный пункт противника в черте населённого пункта. Снаряды "Краснополь" применяют, можно сказать, по таким - особым случаям", - пояснили в Минобороны.

"Именно по укрытым целям, потому что сразу с первого снаряда не надо никакой пристрелки. Он сразу пробивает стену и внутри детонирует", - рассказал командир батареи САУ "Мста-С" Денис.

На предоставленных кадрах цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотника. Установленная на снаряде головка самонаведения принимает отражённый сигнал.

"Точность попадания ювелирная. Излюбленная тактика ВСУ прикрываться домами мирных жителей становится бессмысленной", - добавили в ведомстве.

Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том числе по движущимся целям, сообщил ранее "Ростех".