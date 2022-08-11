Казахстан и РФ отметили необходимость переноса испытательного пуска по проекту "Байтерек"

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Багдат Мусин также предложил упростить процедуру пропуска на Байконур

НУР-СУЛТАН, 10 августа. /ТАСС/. Представители России и Казахстана в ходе встречи на Байконуре отметили объективную необходимость переноса сроков начала первого испытательного пуска по проекту "Байтерек" на 2024 год. Об этом сообщила в среду пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"9 августа на космодроме Байконур состоялась встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдата Мусина и генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова. Во время переговоров стороны обсудили основные вопросы по реализации проекта "Байтерек" и отметили объективную необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, стороны произвели корреляцию графиков работ по созданию ракеты-носителя "Союз-5" и наземного комплекса. Участники встречи также рассмотрели вопросы развития нормативно-правовой базы с целью активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере.

Кроме того, глава казахстанского ведомства предложил упростить процедуру пропуска на Байконур. "Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет способствовать развитию туризма на космическом комплексе "Байконур", - отметил Мусин.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Первый старт изначально был запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".