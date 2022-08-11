"Калашников" не планирует расширять линейку боевых беспилотников - глава концерна

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Группа компаний "Калашников" не планирует заниматься разработкой больших ударных беспилотников, намерена развивать свою линейку барражирующих боеприпасов КУБ и "Ланцет", сообщил президент "Калашникова" Алан Лушников.

"Беспилотники аэродромного базирования - это не наш сегмент, им успешно занимаются коллеги из УЗГА, "Кронштадта", туда вложено огромное количество усилий и со стороны заказчика, и со стороны промышленности, и мы пока не планируем туда идти, вставать пятыми в очередь. Мы хотим быть номером один в своей нише", - сказал Лушников в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что "Калашников" должен развивать нишу, которую уже занял - барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники.

"Мы постоянно модернизируем работу всех наших средств и находимся в прямом контакте с заказчиком по этому вопросу. И точно делаем выводы", - сказал Лушников.

По его словам, беспилотники "Калашникова" КУБ и "Ланцет" в ходе спецоперации на Украине показывают себя с лучшей стороны, "но высказываться с оценками должен заказчик, который их применяет".

Барражирующий боеприпас КУБ-БЛА разработан в ZALA Aero (входит в ГК "Калашников"), в ноябре 2021 года он успешно прошел государственные испытания. В 2022 году запланированы его серийные поставки в российские войска.

Ударные беспилотники концерна "Калашников" прошли испытания в ходе боевых действий в Сирии, сообщил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

В 2019 году "Калашников" представил "дроны-камикадзе" КУБ и "Ланцет", разработанные его дочерней компанией ZALA Aero. Такие беспилотники также называют "барражирующими боеприпасами" - по сути, это снаряд, который совершает продолжительный управляемый полет над полем боя и взрывается, достигнув цели.