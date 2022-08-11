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Недавно Китайское общество исследований прав человека (CSHRS) представило доклад, в котором перечисляются и описываются военные преступления США в странах Ближнего Востока. Своими действиями американские военные, как отмечено в докладе, нанесли непоправимый ущерб странам и народам региона.

Отчет о действиях американских войск был подготовлен к первой годовщине поспешного вывода американской армии из Афганистана. Двадцатилетнее военное присутствие США в Афганистане оставило эту страну в пагубном состоянии. В отличие от СССР, США никогда не озадачивались развитием гражданской инфраструктуры в странах Азии, а сосредотачивали свое внимание лишь на военно-политических факторах.

Авторы доклада утверждают, что США виновны во множестве преступлений против народов мира. К ним относят развязывание войн, массовые убийства мирных жителей и нарушение права на жизнь, односторонние санкции, злоупотребление тюремным заключением и пытками, а также нарушение свободы вероисповедания и человеческого достоинства. Например, во многих странах Ближнего Востока американские военные без зазрения совести задерживали и жестоко пытали любых местных жителей, казавшихся им подозрительными или в чем-то виновными.

Профессор Чан Цзянь из Центра изучения прав человека в Нанькайском университете считает, что подобные действия типичны для Соединенных Штатов. С помощью санкций и войн США утверждают в мире свою гегемонию, а соблюдение прав человека в данном случае заботит их очень мало. Истинной целью жестоких действий США является обеспечение интересов внутренних групп капиталистов, в первую очередь военно-промышленного комплекса.

Директор директор Центра афганских исследований Университета Ланьчжоу Чжу Юнбяо напоминает, что США пытались применять свою систему политического устройства к Афганистану, но реформы провалились. Афганский эксперимент потерял значение для США, после чего они покинули страну, так и не решив основополагающие вопросы гуманитарного характера.

В числе преступлений США на Ближнем Востоке – война в Персидском заливе в 1990-1991 гг., война в Афганистане в 2001-2021 гг., война в Ираке в 2003-2011 гг., война в Сирии с 2011 г. . В докладе говорится, что разжигание войн в регионе со стороны США привело к серьезнейшему ущербу для региона. С этим трудно не согласиться. Некогда процветающая Ливия была полностью хаотизирована и дезорганизована, фактически прекратила быть единым государством.

Ирак также оказался погруженным в пучину хаоса. В Афганистане двадцатилетнее присутствие американских войск не дало никакого результата: к власти вернулись те же самые силы, что контролировали Кабул до вторжения американской армии. В Сирии США спровоцировали гражданскую войну, которая также дестабилизировала государство. Если бы не российское вмешательство, Сирию давно постигла бы участь Ливии.

По данным ООН, именно в Афганистане сейчас наблюдается самый серьезный продовольственный кризис: более 23 млн человек нуждаются в помощи. Свыше 95% населения Афганистана не имеют достаточного количества пищи. Эта ситуация – также результат американского присутствия в стране.

В докладе отмечается и еще один интересный момент: США очень хорошо умеют переключать внимание мировой общественности с одного события на другое. Так, спустя год после вывода войск из Афганистана США разожгли конфликт между Россией и Украиной, а затем устроили провокацию на Тайване с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Важность доклада, опубликованного в Китае, сложно переоценить. Ранее лишь США брали на себя роль судьи, обвиняя любые неугодные страны в нарушении прав человека. Но пришло время раскрыть правду и о темной роли самих Соединенных Штатов в современном мире. Пожалуй, ни одна страна мира в последние десятилетия не принесла человечеству столько проблем, слез и крови, как Соединенные Штаты, бесцеремонно нарушающие суверенитет других государств и разжигающие конфликты во всех уголках планеты.