В этом европейском регионе сильнее всего боятся России

Российская спецоперация вызывает серьезную тревогу на стратегически важной европейской полоске земли

Западные военные стратеги обеспокоены тем, что Россия может попытаться "захватить" Сувалкский коридор у польско-литовской границы, пишет WSJ. Жители региона рассказали изданию, что изменилось в их жизни после начала конфликта на Украине.

Дэниел Майклз (Daniel Michaels)

НАТО обеспокоена будущим польско-литовского пограничного региона, находящегося между Калининградской областью и Белоруссией. Никто не знает, что может произойти там в ближайшей перспективе.

Сувалки, Польша – Этот безмятежный сельский регион вокруг польско-литовской границы известен своими холмистыми землями, тихими озерами и историческими городками.

А стратеги из Организации Североатлантического договора также знают его как взрывоопасную точку.

Город Сувалки с населением в 69 тысяч человек расположен внутри 70-километрового коридора натовской территории между двумя военными укрепрайонами России. На юго-востоке находится близкая союзница Москвы Белоруссия. К северо-западу расположена Калининградская область – кусок российской территории, отрезанный от остальной части страны с распадом Советского Союза.

Западные военные стратеги называют эту территорию Сувалкским коридором. Их тревожит то, что Россия, в 2014 году присоединившая Крымский полуостров, а в этом году начавшая военные действия на Украине, может попытаться силой захватить и этот приграничный регион, соединив Калининградскую область с Белоруссией.

Угрожающие заявления российских и белорусских властей усиливают беспокойство в регионе, равно как и внесенный недавно в российский парламент законопроект о денонсации признания независимости Литвы от Советского Союза от 1991 года.

Военная операция на Украине вызывает обеспокоенность и в других странах, окружающих Россию. Эти государства на протяжении десятилетий либо были в союзе с Москвой, либо не ощущали угрозы нападения. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, а Казахстан и некоторые другие остававшиеся на российской орбите бывшие советские республики Центральной Азии постепенно отдаляются от Москвы, сомневаясь в ее надежности как союзницы.

Регион Сувалкского коридора знает много конфликтов. Через него проходили вторгавшиеся в Россию и отступавшие армии Наполеона. В годы мировых войн там шли ожесточенные сражения. Когда закончилась Вторая мировая война, эта территория попала под контроль Советского Союза, а Калининградская область вошла в его состав.

Сегодня военачальники и представители разведслужб не видят непосредственной военной угрозы со стороны Москвы, однако их беспокоит ее агрессивность и непредсказуемое поведение.

Бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек (Ewa Sidorek) рассказала, что многие местные жители испугались, когда Россия начала наступление на Украине, а некоторые до сих пор испытывают потрясение. По ее словам, одна ее знакомая собрала тревожный чемоданчик и постоянно заливает доверху топливный бак на тот случай, если придется бежать. Еще больше их нервирует то, что люди в других районах Польша думают, будто Сувалкский коридор уже подвергся нападению.

"Люди звонят и спрашивают, как здесь обстоят дела с боями", – сказала Сидорек. Хотя этот район вполне по средствам туристам, их количество в этом году существенно сократилось. "Туристы думают, что здесь опасно", – объяснила Сидорек.

Мэр Сувалок Чеслав Ренкевич (Czeslaw Renkiewicz) считает, что туристы со временем вернутся. Но его беспокоит то, что разговоры о российской агрессии отпугнут инвесторов. Когда недавно президент Польши Анджей Дуда встречался с литовским президентом Гитанасом Науседой недалеко от Сувалок, мэр города рассказал Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, со временем может понадобиться государственная поддержка.

В близлежащем городке Голдапе с его прусскими зданиями XIX века пустуют отели, а в местном оздоровительном центре с родниковой водой задают вопросы об ограничениях, рассказала руководитель регионального туристического центра Сузанна Розмысловска-Василевска (Zuzanna Rozmyslowska-Wasilewska). "Многие квартиры выставлены на продажу", – добавила она. Отчасти это объясняется тем, что город находится всего в четырех километрах от Калининградской области.

А через границу в Литве руководитель муниципального офиса по поддержке стартапов из маленького городка Мариямполе Сандра Кветинскайте (Sandra Kvietinskaite) уже подготовила план эвакуации. По ее словам, когда Россия начала спецоперацию на Украине, она убедилась, что паспорта ее родителей не просрочены, а потом собрала сумки. Женщина до сих пор держит их наготове.

В крайнем случае, сказала Кветинскайте, она отвезет родителей в Германию, где те остановятся у родственников, а сама поедет в Норвегию, где когда-то работала. "Надеюсь, что мы в безопасности, – сказала она. – Я на всякий случай скрещиваю пальцы".

Живущий в Сувалках полковник польской армии в отставке Казимир Кучинский (Kazimierz Kuczynski) обеспокоен меньше. По его словам, Россия израсходовала на Украине так много боеприпасов, что ей не хватает ресурсов для наступления. "Мы можем спать спокойно", – говорит он.

Анджей Сек (Andrzej Sek), преподающий вопросы внутренней безопасности в Государственном университете прикладных наук в Сувалках, ежегодно проводит конференцию на тему Сувалкского коридора. На ней рассматриваются такие вопросы как гибридная война с кибератаками, диверсии и прочие нетрадиционные методы.

"Сегодня нет большой угрозы для Польши, Литвы и Сувалкского коридора, – сказал он. – Но кто может сказать, что случится в ближайшем будущем?"

Тревога в регионе усилилась в июне, когда между Москвой и Вильнюсом возник спор по поводу железной дороги, проходящей через Литву и соединяющей Калининград с основной частью России.

На протяжении десятилетий эта железная дорога проходила по советской территории, но с распадом СССР в 1991 году и обретением Литвой независимости она стала международным маршрутом. Когда прибалтийские республики в 2004 году вступили в Евросоюз, Россия и Литва договорились об условиях движения поездов. По данным "Литовских железных дорог", в прошлом году каждый месяц через территорию Литвы проходило примерно 250 российских поездов.

Введенные в феврале против Москвы санкции ЕС осложнили выполнение этой договоренности. В июне литовские власти начали реализацию ограничений Евросоюза, заблокировав перевозку по железной дороге некоторых запрещенных грузов. В результате началось противостояние, из-за которого все российские железнодорожные перевозки в Калининград были временно прекращены.

Москва обвинила Литву в блокаде Калининградской области и пригрозила ответными неуточненными действиями. Когда в июле напряженность усилилась, Литва заявила, что она просто соблюдает правила ЕС. Германия и некоторые другие страны Евросоюза призвали Вильнюс не накалять обстановку. В конце июля Литва и ее союзники по ЕС договорились о мерах по предотвращению конфликта, но граждане были напуганы. "Русские поезда идут через Литву. Естественно, мы нервничаем", – сказала 19-летняя жительница местечка Пильвишкяй Мигле Онайтите (Migle Onaityte), через чей поселок проходит железнодорожная линия.

Часто российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы они не останавливались, и чтобы с них ничего не сгружали и не загружали. Литовские пограничники в четыре раза увеличили количество патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом, о чем рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел. Другие вертолеты принимают участие в военных учениях.

"Люди подумали, что это русские вертолеты, – сказала Онайтите. – Это страшно".

"Люди также боятся Белоруссии", – рассказал друг Онайтите Давидас Ясайтис (Davydas Jasaitis), недавно отдыхавший с компанией на Виштенецком озере, которое расположено на границе Литвы и Калининградской области.

За гостевым центром дорога сворачивает к открытому бассейну, где плещутся семьи с детьми. На небольшом расстоянии за высоким забором с колючей проволокой стоит пограничная вышка, обозначающая российскую территорию.

Уроженцу Сувалок 88-летнему Тадеушу Штургулевскому (Tadeusz Szturgulewski) было всего пять лет, когда советские войска в 1939 году вошли на территорию Польши, сделав это на следующий день после вторжения нацистской Германии с запада. Спустя два года через Сувалки маршем прошли немцы, напавшие на Советский Союз, а еще через три года вернулись советские войска, чтобы пойти дальше на Берлин.

Штургулевский, который в 80-е годы был активистом польского антикоммунистического движения "Солидарность", заявил, что, если российские войска вернутся, он возьмет в руки ружье и будет сражаться.

"Немцы были намного цивилизованнее русских, – сказал он. – Нацисты просто убивали нас, а русские пытали и уже потом расстреливали".

Российская военная операция на Украине заставила власти Сувалок обратить внимание на осуществление мер гражданской обороны, причем даже среди тех, кто не боится вторжения. Бывшая заместитель мэра Сидорек рассказала, что инструкции в регионе написаны, но планы никто не публикует. "Большинство населения понятия не имеет о сигналах тревоги и порядке действий", – сказала она.

Мэр Ренкевич заявил, что в начале года он отдал распоряжение обследовать подвалы и подземные парковки, которые можно использовать в качестве убежищ. Но результаты публиковать не стали, чтобы не тревожить людей, которые и без того волнуются все сильнее. По его словам, жителям надо рассказывать о значении различных сигналов тревоги, которые будут подавать установленные в городе 19 сирен.

По его словам, раз в полгода на находящуюся в 90 километрах базу приезжают американские и европейские военные из НАТО, и это в определенной степени успокаивает людей. Летом военные участвовали в пикниках, а зимой в рождественских празднованиях. Они знакомились с людьми и привезли с собой вокальные группы.

"Люди видят, что мы не просто говорим о присутствии НАТО, видят, что НАТО присутствует здесь реально", – сказал Ренкевич.