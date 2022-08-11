Началось строительство шестого патрульного корабля класса "Арафура" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 10 августа. Компания Luerssen Australia приступила к строительству шестого патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса "Арафура" для ВМС Австралии.

Для справки: Luerssen Australia является дочерней компанией Naval Vessels Lurssen (NVL Group).

Резка первой стали для корабля, который получит наименование "Карпентария" (Carpentaria), состоялась на предприятии Luerssen Australia в Хендерсоне (Западная Австралия). Строительство первых пяти кораблей продолжается на верфях в Осборне и Хендерсоне.

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Министерство обороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость заказа оценивается в 3,6 млрд. австрал. долл.

Первые два корабля серии строятся компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Оставшиеся десять кораблей будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и национальной компанией Civmec, которая также поставляет сталь для всех 12 кораблей.

Резка стали для первого из 12 кораблей, "Арафура", началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был спущен на воду в декабре 2021 года. Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года, третьего, "Пилбара", – в сентябре 2020 года. В январе 2021 года началось строительство четвертого корабля, а в декабре 2021 года – пятого. Поставка первого корабля ВМС Австралии запланирована на 2023 год.

Длина корабля класса "Арафура" составит 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м, экипаж – 40 человек. Корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 8500 кВт.

Максимальная расчетная скорость – 20 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Корабль будет вооружен 40-мм АУ и двумя 12,7-мм пулеметами, оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, ЭО системой управления огнем EOS 500, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи.

Предусмотрена возможность размещения двух катеров длиной 8,5 м, одного длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats и беспилотных летательных аппаратов. На корабле смогут разместиться до 60 человек, включая экипаж из 40 человек.

Корабли предназначены для замены флота патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", минных тральщиков класса "Хуон" и исследовательских судов класса "Леувин" и "Палума".

Для справки: в состав консорциума, который реализует программу OPV, также входят L3 Australia, специализирующаяся на электронике, Saab Australia и поставщик двигателей и услуг по их обслуживанию Penske.