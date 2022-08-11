Россия передала Мали партию боевых самолётов и вертолётов

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Россия продолжает укреплять свое положение в Мали, накануне это африканское государство получило российскую военную помощь. Официальная церемония передачи техники прошла в аэропорту столицы государства Бамако.

Россия передала малийским военным несколько самолетов и вертолетов, в частности штурмовики Су-25 и учебно-боевые L-39, ударно-транспортные вертолеты Ми-24 и Ми-8. Кроме того, были переданы транспортные самолеты CASA C-295. На церемонии присутствовал президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита, министр обороны страны, посол Российской Федерации в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга и другие официальные лица.

Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией

- заявил министр обороны Мали полковник Садио Камара.

Стоит отметить, что за последний год Россия значительно укрепилась в этом государстве, вытеснив оттуда французов. В мае этого года Бамако разорвал соглашение с Парижем о военном сотрудничестве, обвинив власти Франции в ведении неоколониальной политики, которая идёт вразрез с интересами народ. Теперь французы в течение полугода должны вывести с территории страны всех своих военнослужащих.

Вместо французской армии в Мали сейчас находятся российские военные советники и "музыканты" из ЧВК "Вагнера". Именно они занимаются подготовкой малийской армии.