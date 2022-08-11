Китай запустил сразу 16 спутников дистанционного зондирования Jilin-1 Gaofen-03D и Yunyao

Спутники будут использоваться для получения данных о поверхности Земли и наблюдения за атмосферой нашей планеты

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китай в среду успешно вывел на орбиту 10 спутников дистанционного зондирования Jilin-1 Gaofen-03D и шесть космических аппаратов Yunyao. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

По ее сведениям, старт был осуществлен в 12:50 по пекинскому времени (07:50 мск) при помощи трехступенчатой жидкостной ракеты CZ-6 с космодрома Тайюань на севере страны. Он стал 432-м по счету для носителей данной серии.

Как уточняется в распространенном заявлении, эти спутники будут использоваться для получения данных о поверхности Земли и наблюдения за атмосферой нашей планеты.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в штатном режиме в конце текущего года.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.