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РИА Новости

Военные отчитались о прогрессе в реконструкции второй ветки БАМа

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Поезд едет по реконструируемому в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали железнодорожному мосту через реку Кованта
Поезд едет по реконструируемому в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали железнодорожному мосту через реку Кованта.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Военные железнодорожники Центрального военного округа выполнили более 60 процентов реконструкции второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Военнослужащие железнодорожных соединений Центрального военного округа выполнили более 60 процентов годового плана работ в ходе реконструкции участка в зоне ответственности на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. В их задачи на 2022 год входит строительство четырех разъездов на перегонах Скалистый-Червинка, Дрогошевск-Скалистый, Дугда-Нора, Тунгала-Камнега, а также двухпутных вставок на перегоне Камнега-Тангомен, протяженностью 2,1 километра и перегоне Разъезд 2905-Нора протяженностью 5,5 километров.

Всего к работам по реконструкции второй ветки БАМа привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц специальной техники Центрального военного округа, добавили в военном ведомстве.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, реконструкция восточной ветки БАМа увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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