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Минобороны показало кадры работы САУ «Мста-С» по позициям украинских боевиков

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России 10 августа показало кадры работы расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», которые поразили технику и позиции украинских боевиков.


Российские разведчики обнаружили укрепленный пункт противника в черте населенного пункта. Для нанесения удара по радикалам использовались высокоточные боеприпасы «Краснополь» с головкой самонаведения, которая позволяет точно поражать малоразмерные цели.

«Именно по укрытым целям, потому что сразу с первого снаряда не надо никакой пристрелки. Он сразу пробивает стену и внутри детонирует», — рассказал командир батареи Денис.

В ведомстве подчеркнули, что использование данного высокоточного снаряда делает тактику украинских неонацистов по использованию мирных жителей в качестве живого щита бессмысленной.

В тот же день Минобороны России показало кадры работы расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». После того, как расчет РСЗО получил данные от разведки и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), он выдвинулся на огневые позиции и нанес удар по позициям радикалов. Точными ударами «Градов» позиции боевиков были уничтожены.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


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Украина
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Мста-С
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Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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