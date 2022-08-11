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Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России 10 августа показало видео парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ.


На представленных кадрах видна подготовка боевых машин к полету, взлет, а также процесс выполнения огневых задач по поражению позиций боевиков на предельно малых высотах. Летчики успешно запустили ракеты, которые поразили укрепленные районы и военную технику радикалов.

3 августа Минобороны РФ рассказало об успешном выполнении экипажами вертолетов Ми-28 армейской авиации задания по уничтожению опорных пункты управления и бронированной техники украинских боевиков. Кроме того, летчики выполняют задания по сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
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