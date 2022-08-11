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Авианосец «Викрант» принят в состав ВМС Индии

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Авианосец «Викрант» принят в состав ВМС Индии
Авианосец «Викрант» принят в состав ВМС Индии.
Источник изображения: invoen.ru

Передача авианосца «Викрант» (Vikrant) состоялась 28 июля 2022 года и зафиксирована подписанием документов о приемке назначенным командиром корабля, представителями штаба ВМС Индии, а также председателем и управляющим директором кораблестроительной верфи Cochin Shipyard Ltd.

Официальная передача состоялась после обширных приемочных испытаний, проведенных в период с августа 2021 года по июль 2022 года. Согласно протоколам испытаний, характеристики корабля, включая корпус, главные двигательные установки, вспомогательное оборудование, системы управления полетами, вооружение и датчики, а также показатели маневренности и системные параметры оценены, как удовлетворительные.

Разработанный Управлением военно-морского проектирования ВМС Индии (Directorate of Naval Design, DND) и построенный на государственной верфи Cochin Shipyard Ltd (CSL), «Викрант» получил имя своего знаменитого предшественника, первого индийского авианосца, сыгравшего решающую роль в войне 1971 года.

Как сообщается, DND разработало проект корабля в несколько итераций, в том числе с использованием 3D-моделей виртуальной реальности и современного программного обеспечения. Одновременно, в ходе строительства CSL модернизировала свою судостроительную инфраструктуру и повысила производительность.

Авианосец «Викрант» длиной 262 метра имеет полное водоизмещение около 45 000 тонн, что делает его значительно крупнее и современнее своего предшественника. Корабль оснащен четырьмя газовыми турбинами общей мощностью 88 МВт и развивает максимальную скорость 28 узлов.

Контракт между Министерством обороны и CSL выполнялся в три этапа, которые были завершены в мае 2007, декабре 2014 и октябре 2019 года, соответственно. Корабль заложили в феврале 2009 года и спустили на воду в августе 2013 года. Построенный на 76% отечественными производителями «Викрант» называют прекрасным примером национального стремления в русле «сделано в Индии».

Построенный с высоким уровнем автоматизации работы двигателя и судовой навигации, авианосец «Викратн» позволяет разместить группу из 30 летательных аппаратов, включая истребители МиГ-29К, многоцелевые вертолеты Ка-31 и МН-60Р, а также отечественные усовершенствованные легкие вертолеты (Advanced Light Helicopters, ALH) и легкие боевые самолеты (Light Combat Aircraft, LCA) в версии для ВМС. Авианосец «Викрант» поддерживает процедуру задействования самолетов, известную как STOBAR (Short Take-Off but Arrested Landing), для чего оснащен трамплином для взлета самолетов и набором страховочных посадочных тросов.

Оснащение корабля включает большое количество отечественного оборудования и механизмов, в производстве которых участвовали крупные промышленные компании Индии, такие как BEL, BHEL, GRSE, Keltron, Kirloskar, Larsen & Toubro, Wartsila India и другие, а также более 100 средних компаний. Важным сопутствующим продуктом строительства корабля стала национальная разработка и производство стали для военных кораблей в рамках партнерства между ВМС, DRDO и Управлением стали Индии (Steel Authority of India, SAIL). Это позволило Индии стать самодостаточным государством в производстве стали для военных кораблей. Сегодня все военные корабли, строящиеся на индийских верфях, изготавливаются из местной стали.

По материалам ресурса flugrevue.de

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Страны
Индия
Продукция
Dhruv
Ка-31
МиГ-29К
Компании
DRDO
GRSE
Проекты
Авианосец
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