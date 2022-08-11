Войти
ТАСС

Генсек НАТО не смог спрогнозировать сроки окончания конфликта на Украине

484
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/Bernat Armangue

Также Йенс Столтенберг отметил, что "важно продолжать поддержку Киева, сколько бы ни потребовалось"

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине, а также оценить его последствия. Интервью генсека альянса опубликовала во вторник газета Vijesti.

Отвечая на просьбу журналиста дать прогноз сроков окончания конфликта на Украине, Столтенберг заявил: "Невозможно предвидеть, как долго война на Украине будет продолжаться, и какие будут долгосрочные последствия. Важно продолжить поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось. Конечно, вся военная, экономическая и гуманитарная поддержка, которую мы предоставляем Украине, имеет высокую цену, но цена отказа от поддержки Украины была бы намного больше".

По его мнению, это было "против наших собственных интересов безопасности, потому что сделало бы Европу более чувствительной".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что члены НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции России на Украине путем политических договоренностей. Он отметил, что туда нескончаемым потоком идут различные вооружения. По словам главы МИД, все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с РФ "до последнего украинца", им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
28.06.2022
Миршаймер: история сурово осудит США за их безумную политику по Украине
22.03.2022
"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев
15.03.2022
The Economist: Запад толкает Россию к краю пропасти
20.05.2021
Daily Mail (Великобритания): в российской Арктике обнаружена путинская военная база
30.03.2021
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
28.08.2014
Лавров назвал союзников России в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 11:46
  • 4
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 11.08 11:06
  • 30146
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 09:00
  • 73
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 11.08 08:47
  • 15
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 08:40
  • 4
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 07:51
  • 8
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 02:38
  • 3
"Калашников" не планирует расширять линейку боевых беспилотников - глава концерна
  • 11.08 01:01
  • 1
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 10.08 22:59
  • 13
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 10.08 22:53
  • 1
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 10.08 22:39
  • 3
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 10.08 19:27
  • 1
Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
  • 10.08 13:35
  • 11
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году
  • 10.08 12:36
  • 96
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 10.08 11:01
  • 0
Потерял народное доверие – жди кровавого бунта. Как Зеленский приближает свою «политическую смерть»