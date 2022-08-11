Генсек НАТО не смог спрогнозировать сроки окончания конфликта на Украине

Также Йенс Столтенберг отметил, что "важно продолжать поддержку Киева, сколько бы ни потребовалось"

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине, а также оценить его последствия. Интервью генсека альянса опубликовала во вторник газета Vijesti.

Отвечая на просьбу журналиста дать прогноз сроков окончания конфликта на Украине, Столтенберг заявил: "Невозможно предвидеть, как долго война на Украине будет продолжаться, и какие будут долгосрочные последствия. Важно продолжить поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось. Конечно, вся военная, экономическая и гуманитарная поддержка, которую мы предоставляем Украине, имеет высокую цену, но цена отказа от поддержки Украины была бы намного больше".

По его мнению, это было "против наших собственных интересов безопасности, потому что сделало бы Европу более чувствительной".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что члены НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции России на Украине путем политических договоренностей. Он отметил, что туда нескончаемым потоком идут различные вооружения. По словам главы МИД, все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с РФ "до последнего украинца", им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.