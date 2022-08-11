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ТАСС

Активная фаза российско-монгольских учений "Селенга" завершилась боевыми стрельбами

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Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

На завершающем этапе военнослужащие объединенной группировки вывели мирных жителей из условно захваченного населенного пункта

ТАСС, 10 августа. Активная фаза совместных российско-монгольских военных учений "Селенга-2022" в западной части Монголии на полигоне "Ховд" завершилась масштабными боевыми стрельбами, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Российские и монгольские мотострелковые подразделения на бронетранспортерах под прикрытием вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ, ствольной артиллерии, систем противовоздушной обороны, станковых противотанковых гранатометов и минометов осуществили освобождение территории в указанном районе и уничтожили условное незаконное вооруженное формирование, обеспечив защиту населенного пункта в горно-пустынной местности. Прикрытие подразделений и уничтожение воздушных объектов "противника" осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Отметим, что это первое применение современной техники войск противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за всю историю российско-монгольских учений "Селенга", - сообщила пресс-служба.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ в свою очередь отработали высадку тактического десанта в тыловой район условного противника. Разведчики заняли и "зачистили" район от условных диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, опытные летчики эвакуировали условно раненого в безопасный район для оказания медицинской помощи. Отходящие группы условного противника были уничтожены залповой стрельбой минометных подразделений и расчетов 122-мм гаубиц Д-30.

На завершающем этапе розыгрыша практических действий военнослужащие объединенной группировки вывели мирных жителей из условно захваченного населенного пункта.

"По завершении практического этапа учения с боевой стрельбой перед главной вышкой состоялся парад военной техники, задействованной в военном учении. Всего в учении приняли участие около 1 200 военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники. Отметим, что впервые при планировании учения объединенным штабом главного командования сухопутных войск ВС РФ, объединенного стратегического командования Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии был разработан и приведен в действие замысел совместных тактических учений в горно-пустынной местности западной части Монголии", - сообщила пресс-служба. 

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