Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине

Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

За неполный месяц контингент иностранных наемников на Украине сократился более чем на полтысячи — с 2741 до 2192 человек. Вновь прибывшие «солдаты удачи» не могут компенсировать потери, сообщили 9 августа в Минобороны России. Эксперты отмечают, что у зарубежных боевиков желание воевать хорошо отбивает артиллерия союзных сил: иностранцы быстро понимают, что долго не проживут под сильным огнем, и стараются уехать домой. В этот же день, по данным военного ведомства, на крымском аэродроме Саки на площадке хранения произошла детонация авиационных боеприпасов без воздействия противника. По предварительным данным, в поселке Новофедоровка из-за взрывов пострадали семь человек, в их числе двое детей, один местный житель погиб.

Наемники несут потери

Минобороны России продолжает отслеживать иностранных наемников и специалистов, прибывших на Украину для участия в боевых действиях.

— За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии.

— Количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков, — добавил генерал.

По его словам, почти за месяц еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины. По темпам уменьшения наемников на Украине лидирует Польша: уничтожено 99, выехало 146 боевиков.

Также за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии и 21 из США.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Согласно статистике военного ведомства, с началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 7282 человека, уже уничтожены 2682, а разъехались по домам 2408 наемников.

В Минобороны РФ уже заявляли, что фиксируют и отслеживают пребывание на Украине каждого «солдата удачи». Причем учитываются даже инструкторы, прибывающие для обучения, а также для оказания помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого западного вооружения.

Для наемника самое главное условие пребывания в зоне боевых действий — личная безопасность, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— «Солдаты удачи» должны знать, что вот они сейчас поохотятся на людей, а потом вернутся домой, — объяснил эксперт. — Как только они начинают чувствовать серьезную опасность, они стараются покинуть зону боевых действий. Хороший аргумент, который помогает вывести наемников из игры, — это тактика, которой сейчас придерживаются Вооруженные силы РФ. В окопах под артогнем иностранцы быстро теряют мотивацию, понимая, что рано или поздно их убьют или искалечат. Этим объясняется тенденция сокращения числа наемников на Украине.

Владислав Шурыгин считает, что иностранцы на Украине — это не сплошь идейные добровольцы, как их принято представлять в западных СМИ, а зачастую профессиональные военные, которые зарабатывают деньги или делают карьеру.

— Можно назвать несколько категорий наемников на Украине, — считает он. — Большое их количество числится на контрактах в частных военных компаниях. Особенно много таких среди поляков, есть даже подразделения, состоящие из них. Также под наемников маскируются военнослужащие различных армейских структур из западных стран. Здесь они зарабатывают себе боевой опыт — это престижно.

Фото: REUTERS/Nacho Doce Источник изображения: iz.ru

Есть и классические искатели приключений, которые приехали за ощущениями и впечатлениями, отметил он.

— Это, конечно, самая большая категория, — уточнил Владислав Шурыгин.

Взрыв боеприпасов

Днем 9 августа у крымского поселка Новофедоровка произошло несколько мощных взрывов. Их причиной, по заявлению Минобороны РФ, стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. Инцидент произошел в 15:20 на специальной обвалованной площадке хранения военного аэродрома Саки.

В военном ведомстве сообщили, что повреждена авиационная техника, расположенная на аэродроме. Причины взрыва выясняются, но, по докладам с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения не было.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах. В минздраве полуострова сообщили, что в больницы доставлено еще семь пострадавших, включая двух детей. Угрозы их жизни нет, у большинства — порезы от осколков стекла. По данным крымских властей, из-за возможного разлета боеприпасов к вечеру вокруг аэродрома была создана пятикилометровая зона оцепления, сам пожар локализован.

HIMARS без снарядов

Вооруженные силы России 9 августа продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины, в результате которых противник несет большие потери.

— Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777, — заявил Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Также высокоточными ракетами был уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины.

В результате активных наступательных действий российских войск 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады утратил боеспособность, потеряв более 340 человек убитыми и ранеными. Оставшиеся в живых военнослужащие самовольно покинули занимаемые позиции, рассказали в военном ведомстве.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено два пункта управления, три склада боеприпасов и 123 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2, два огневых взвода реактивных систем залпового огня и шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.

Российские ПВО за сутки сбили один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три беспилотных летательных аппарата.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Сухогрузы вывозят зерно

В рамках «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 9 августа из Черноморска вышли сухогрузы «Оушен Лион» (Либерия, груз — кукуруза) и «Рахми Яджи» (Турция, мука), сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев

Всего с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 т продовольствия, в том числе: 307 831 т кукурузы, 6 тыс. т подсолнечного масла, 50,3 тыс. т муки, 11 тыс. т сои.

Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan Источник изображения: iz.ru

По словам генерал-полковника, вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают использовать гражданскую медицинскую инфраструктуру в военных целях.

Так, в поселке Надбугское Николаевской области в здании туберкулезного диспансера находятся подразделения территориальной обороны и склад оружия. Всех больных независимо от состояния их здоровья выгнали из лечебного учреждения.

В Черкассах в здании скорой помощи на улице Остафия Дашкевича ВФУ оборудовали опорный пункт, склады вооружения и боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки. Подходы к зданию заминированы.

В Краматорске (ДНР) в здании городской больницы №3 сейчас казармы и огневые точки, при этом медперсонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита.

В Зализном (ДНР) на территории стационара городской больницы на проспекте Пионеров боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

— Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили жителям находящихся рядом домов покидать свои квартиры, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, — подчеркнул Михаил Мизинцев.

Остаться в строю

В Минобороны 9 августа рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Во время наступления подразделение Олега Горбунова вступило в бой, в ходе которого он обнаружил укрепленную огневую точку. Олег открыл огонь и вместе с подчиненными уничтожил около 10 боевиков, не допустив потерь среди экипажа боевой машины. После он обнаружил автомобильную технику противника и, незаметно приблизившись, вместе с экипажем уничтожил два пикапа с вооружением и боевыми расчетами.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

— Благодаря профессионализму Олега Горбунова экипаж боевой машины пехоты нанес существенные потери обороняющемуся противнику, — отметили в военном ведомстве.

Капитан Владислав Нефедов обеспечивал бесперебойную связь командного пункта. В ходе передислокации головным дозором были обнаружены хорошо замаскированные позиции украинских националистов, было принято решение вступить в бой. Владислав грамотно распределил экипаж, занял оборону и прицельной стрельбой уничтожил 10 националистов. Противник покинул поле боя, а колонна продолжила движение.

Через несколько дней позиции российских войск были обстреляны националистами. Владислав под непрерывным огнем обеспечивал связь и работоспособность технических средств и оборудования. После очередного разрыва снаряда его подчиненного ранило. Владислав доставил раненого в безопасное место, где оказал первую медицинскую помощь, чем спас боевому товарищу жизнь.

Рота гвардии капитана Павла Ендовицкого успешно освободила нескольких населенных пунктов, после чего противник предпринял контрнаступление. Завязался бой, в ходе которого морпехи заманили противника в тактический мешок и, задействовав бронегруппу и приданную армейскую авиацию, окончательно сковали действия вражеских подразделений.

Часть националистов попыталась прорваться из окружения, но Павел, своевременно оценив угрозу, предотвратил этот маневр. От разорвавшегося рядом снаряда капитан получил контузию и потерял сознание, но, придя в себя, продолжил руководить ротой.

Умелые действия гвардии капитана Ендовицкого сорвали контрнаступление противника и помогли взять под контроль населенный пункт, откуда вышел враг, отметили в Минобороны.

Андрей Федоров

Богдан Степовой

Антон Лавров