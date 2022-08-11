В "Калашникове" рассказали о планах работать над развитием барражирующих боеприпасов

В частности, по словам президента концерна Алана Лушникова, "колоссальные перспективы" имеются у управляемых ракет "Вихрь"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. ГК "Калашников" намерен развивать разработки барражирующих боеприпасов и разведывательных беспилотников, основные перспективы концерн видит в сфере производства боеприпасов с автономным наведением. Об этом президент "Калашникова" Алан Лушников заявил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

"Будущее военных действий, скорее всего, будет связано с противоборством систем, в которых используются физические, цифровые и радиоэлектронные средства борьбы. В этой связи мы, в свою очередь, считаем, что должны развивать нишу, которую уже заняли в тактическом звене: барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники", - заявил Лушников.

В частности, по его словам, "колоссальные перспективы" у производимых концерном управляемых ракет "Вихрь". "Деталей раскрывать пока не буду, но мы занимаемся этим плотно и серьезно. Хорошие заделы по технологиям и компетенциям уже сформированы: изделие уже начали испытывать и работать в конфиденциальном режиме с заказчиком над внедрением", - сказал он.

По словам Лушникова, в настоящее время мировые производители активно работают над алгоритмами автономного наведения по образу цели без дальнейшей поддержки со стороны огневой платформы или стрелка после наведения и пуска. "Боеприпас летит по картинке и поэтому может наводиться по движущейся цели. Это то, куда мы идем и над чем работаем, но подробностей я раскрыть пока не могу", - подчеркнул он.

Президент ГК "Калашников" отметил, что концерн постоянно модернизирует работу всех средств и находится в прямом контакте с Минобороны по этому вопросу. Кроме этого, Лушников положительно оценил эффективность применения беспилотников "Ланцет" и КУБ в ходе спецоперации на Украине, заявив, что их не стоит сравнивать с турецкими "Байрактарами".

"Сравнение некорректное. Это ["Байрактар"] - машина совсем другого назначения. КУБ - самолет, начиненный взрывчаткой, который должен прилететь точно в цель", - отметил владелец "Калашникова". Он также сообщил, что "Ланцет" и КУБ не предназначены для работы по движущимся целям. По его словам, "это не недостаток, а особенность применения" беспилотников концерна.

Концерн "Калашников" - один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. Флагман отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран.

Гражданская продукция предприятия выпускается под брендом "Калашников инжиниринг". В нее входят универсальные токарно-винторезные станки, гибридные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ, гальваническое оборудование (механизированные линии травления и автоматические линии хромирования), фрезерные станки с ЧПУ. Основная часть гражданской продукции производится в рамках импортозамещения.