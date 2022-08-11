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РИА Новости

В "Пелле" сообщили о планах модернизации катера "Раптор"

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Патрульный катер "Раптор", построенный на предприятии "Пелла"
Патрульный катер "Раптор", построенный на предприятии "Пелла".
Источник изображения: © Фото : судостроительный завод "Пелла"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Судостроительный завод "Пелла" модернизирует катера проекта 03160 "Раптор" с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили в РИА Новости на верфи.

"По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера", — заявил собеседник агентства.

По его словам, проект модернизации предусматривает полную локализацию.

"Верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса", — уточнили в "Пелле".

Высокоскоростные катера проекта 03160 "Раптор" строятся на "Пелле" для ВМФ России. Они предназначены для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до ста морских миль от пункта базирования. Кроме того, катера могут входить в состав десантных средств больших десантных и универсальных десантных кораблей, размещаться на борту или в док-камере.

Базовая версия катера вооружена боевым модулем "Управа-Корд" с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 миллиметра, размещенными побортно. На сегодняшний день российскому флоту поставлено 17 катеров.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Проекты
03160 Раптор
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