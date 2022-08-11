В Китае назвали главный военный козырь Путина против США

Российский президент Владимир Путин продемонстрировал США свой военный козырь, и его сообщение должно заставить американцев занервничать, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

Речь идет о российской гиперзвуковой ракете «Циркон», которую в Китае назвали главным козырем Москвы против США. «Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон"», — пишет автор. По мнению китайских журналистов, гиперзвуковая ракета является «убийственным» оружием российской армии, не имеющим аналогов в мире. Они напомнили, что ни одна армия пока не придумала систем, способных перехватить ракету, летящую со скоростью до 9 Махов.

Дальность полета «Циркона» составляет тысячу километров, уточнил автор. По мнению китайских специалистов, если российские военные развернут в нейтральных водах в 400 километрах от берега США подлодки, оснащенные ракетой, то «Циркон» легко «дотянется» до американской столицы. На то, чтобы ударить по Вашингтону и уничтожить объекты, потребуется всего четыре минуты, уточнило издание.

Ранее речь Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в армию России вызвала панику во всей Великобритании. 31 июля, выступая в Петербурге, российский лидер анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов в Вооруженные силы России (ВС РФ) в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который заступит на боевое дежурство с «грозным оружием», станет фрегат «Адмирал Горшков».