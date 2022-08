Глава NASA подтвердил, что США планируют продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года

Источник изображения: Global Look Press/Ting Shen/XinHua

Россия начинает процесс выхода из программы после 2024 года

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. США планируют продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года, одобрение на это дали как исполнительная, так и законодательная ветви власти. Об этом заявил во вторник глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Закон об ассигнованиях дает нам то, к чему мы стремились годами: продление эксплуатации МКС до 2030 года. <...> Теперь это закон", - сказал он на заседании Консультативного совета NASA.

Ранее во вторник президент США Джо Байден подписал так называемый CHIPS and Science Act of 2022 - одобренный до этого Конгрессом закон о выделении поддержки, оцениваемой в $280 млрд, развитию производства полупроводников в стране. Пакет бюджетных ассигнований на нужды NASA, который, в частности, предполагает продление участия США в программе МКС до 2030 года, был включен в CHIPS and Science Act на этапе рассмотрения законодательной инициативы в Конгрессе.

О том, что США намерены продолжать эксплуатацию станции до 2030 года заявлял в конце июля руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов 29 июля в эфире телеканала "Россия-24" отмечал, что точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции. "После 2024 года мы начинаем процесс выхода, будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году - все это зависит, на самом деле, в том числе от состояния работоспособности самой МКС", - пояснял он.