Рискнет ли Турция передать Украине комплексы активной защиты для танков

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украина и Турция активно сотрудничают в создании комплексов активной защиты (КАЗ) для бронетехники. Еще в осенью 2017 года состоялось подписание контракта с турецкой фирмой Aselsan о производстве местного варианта "Заслон-Л".

Через два года стало известно, что эти КАЗ, именуемые AKKOR PULAT, уже были замечены на турецких М60ТМ, которые планировалось задействовать в операциях на территории Сирии.

На то время было модернизировано четыре десятка таких основных боевых танка. Правда, первое применение оказалось не слишком удачным - "шестидесятые" попали под бомбовый удар авиации и понесли потери.

КАЗ могут сбивать ПТУРы и реактивные гранаты РПГ, но противодействовать авиабомбам им не по силам.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Исходя из того, что Турция продолжает отправку ВСУ беспилотников Bayraktar TB2, высылает гигантскую партию в две сотни бронеавтомобилей Kirpi, есть большие подозрения, что и украино-турецкий AKKOR PULAT может оказаться на Т-72 и Т-64 националистических формирований. Никаких особых технических проблем для установки такого оборудования не существует.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Конечно, "отуреченный" "Заслон-Л" не столь совершенен, как последние аналогичные разработки, но определенные неприятности он может доставить.

Дмитрий Лемешко