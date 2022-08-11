Войти
Вестник Мордовии

Рискнет ли Турция передать Украине комплексы активной защиты для танков

562
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украина и Турция активно сотрудничают в создании комплексов активной защиты (КАЗ) для бронетехники. Еще в осенью 2017 года состоялось подписание контракта с турецкой фирмой Aselsan о производстве местного варианта "Заслон-Л".

Через два года стало известно, что эти КАЗ, именуемые AKKOR PULAT, уже были замечены на турецких М60ТМ, которые планировалось задействовать в операциях на территории Сирии.

На то время было модернизировано четыре десятка таких основных боевых танка. Правда, первое применение оказалось не слишком удачным - "шестидесятые" попали под бомбовый удар авиации и понесли потери.

КАЗ могут сбивать ПТУРы и реактивные гранаты РПГ, но противодействовать авиабомбам им не по силам.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Исходя из того, что Турция продолжает отправку ВСУ беспилотников Bayraktar TB2, высылает гигантскую партию в две сотни бронеавтомобилей Kirpi, есть большие подозрения, что и украино-турецкий AKKOR PULAT может оказаться на Т-72 и Т-64 националистических формирований. Никаких особых технических проблем для установки такого оборудования не существует.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Конечно, "отуреченный" "Заслон-Л" не столь совершенен, как последние аналогичные разработки, но определенные неприятности он может доставить.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Украина
Продукция
Kirpi
Т-72
Компании
Aselsan
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.07.2022
«Байрактар» уходит в тень
03.12.2021
Генерал Картаполов: «Демонстрация силы отрезвляет всегда»
09.11.2020
Страшный рой. Чем опасна стая дронов для русских танков
04.09.2020
Карающий меч Эрдогана: Турция создаст ракету «земля-земля»
05.02.2020
Карабах на троих
25.04.2012
В этом году Вооруженные силы РК празднуют 20-летие со дня основания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 11:46
  • 4
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 11.08 11:06
  • 30146
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 09:00
  • 73
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 11.08 08:47
  • 15
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 08:40
  • 4
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 07:51
  • 8
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 02:38
  • 3
"Калашников" не планирует расширять линейку боевых беспилотников - глава концерна
  • 11.08 01:01
  • 1
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 10.08 22:59
  • 13
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 10.08 22:53
  • 1
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 10.08 22:39
  • 3
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 10.08 19:27
  • 1
Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
  • 10.08 13:35
  • 11
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году
  • 10.08 12:36
  • 96
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 10.08 11:01
  • 0
Потерял народное доверие – жди кровавого бунта. Как Зеленский приближает свою «политическую смерть»