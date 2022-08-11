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Смелость Путина на Украине изменила правила игры

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Президент РФ В. Путин принял участие в шестом Каспийском саммите
Президент РФ В. Путин принял участие в шестом Каспийском саммите.
Источник изображения: © РИА Новости Григорий Сысоев

Спецоперация России на Украине и эскалация между Китаем и Тайванем

Действия России и Китая спровоцировали масштабные перемены, которые ускоряют формирование многополярного мира, пишет Al-Quds Al-Arabi. Смелость Путина на Украине изменила правила игры в геополитике. Из-за этого Пекин рискнул бросить Западу вызов.

Абдаллах Халифа аш-Шайджи ( د. عبد الله خليفة الشايجي )

Россия заявила о проведении специальной военной операции на Украине, а Китай продолжил запугивать Тайвань. Их начали поддерживать такие влиятельные страны, как Северная Корея, Иран, Венгрия, Сербия и даже Сирия, за выживание которой Асад должен благодарить вмешательство России в 2015 году. В связи с этим Асад стал ещё больше поддерживать Китай, а также признал независимость Луганской и Донецкой народных республик. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поспешили объявить о формировании многополярного мира, который положит конец гегемонии Запада во главе с США и их союзниками в НАТО и ЕС.

Соединенные Штаты и НАТО смогли в свое время воспрепятствовать образованию союза двух самых могущественных коммунистических держав мира — СССР и Китая. Тем не менее, эти две державы на протяжении всей "холодной войны" занимались формированием антизападного альянса, целью которого ставились геополитика, экономика, энергетика и расширение влияния на соседние регионы. Если говорить о России, то речь идет о Восточной Европе, Прибалтике и Кавказе. Новая редакция Морской доктрины добавляет к этим регионам еще Атлантический океан, Арктику и Средиземное море. Китай, в свою очередь, стремится распространить влияние в Южно-Китайском море, Юго-Восточной Азии и Тайваньском проливе.

Беспрецедентная словесная и военная эскалация, включая проведение военных учений из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорит о том, что Пекин отказывается от позиции "молчаливого наблюдателя", чтобы иметь возможность противостоять Америке в зонах своего влияния. Тайвань остается мятежным регионом, который рано или поздно вернется в состав Китая!

Распад Советского Союза на 15 независимых республик и окончание "холодной войны" привели к установлению однополярного мира во главе с Соединенными Штатами. Но этот новый мировой порядок позволил Америке прикрываться терактами 11 сентября 2001 года, чтобы изменить реальность под предлогом борьбы с терроризмом, переросшей в войну с Исламом. США провели превентивные войны в Афганистане (2001 год) и Ираке (2003 год), а позже против террористических организаций "Аль-Каида"*, "Талибан"*, ИГИЛ* и других. Демонизация суннитского Ислама завершилась убийствами лидеров террористических группировок: Абу Мусабы аз-Заркави в 2006 году в Ираке, Усамы бен Ладена в 2011 году в Пакистане, Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ*, в 2019 году в Сирии, Аймана аз-Завахири, лидера "Аль-Каиды"* и преемника бен Ладена, в Афганистане на прошлой неделе.

Отношения талибов с "Аль-Каидой"* и их вероятное сотрудничество вызывает много вопросов. Представители Республиканской партии обвинили администрацию Байдена в выводе американских войск из Афганистана и неверных расчетах, которые привели к возобновлению отношений талибов, установивших полный контроль над Афганистаном, с "Аль-Каидой"*. Движение "Талибан" резко осудило удар США по Кабулу, в результате которого был ликвидирован лидер "Аль-Каиды"* Айман аз-Завахири. Он проживал в доме, принадлежащем министру внутренних дел в правительстве талибов. Однако талибы заявили, что им ничего не было известно о присутствии Аймана аз-Завахири в Афганистане. Несмотря на это заявление, очевидно, что талибы имеют какие-то отношения с "Аль-Каидой"*. Это было ожидаемо после вывода американских войск из страны.

Спецслужбы США неоднократно предупреждали о подъеме Китая и усилении его конкурентоспособности. Его экономика стала крупнейшей в мире, опередив американскую. К обширным экономическим и промышленным возможностям добавился ещё и военный потенциал. Это подтверждается исследованиями, опубликованными аналитическими центрами в США и во всем мире.

Россия, как и Пекин, сочла провокационный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нарушением принципа "одного Китая" и покушением на государственный суверенитет страны. Китайские власти пообещали применить все возможные контрмеры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Они начали военные маневры с использованием баллистических ракет, авиации и военных кораблей. Китайские истребители нарушили воздушное пространство Тайваня, а баллистические ракеты попали в исключительную экономическую зону Японии. Это меняет правила игры в Восточной Азии, несмотря на то, что Соединенные Штаты официально поддерживают политику "одного Китая" еще со времен Никсона-Киссинджера, и не выступают за независимость Тайваня и не собираются устанавливать с ним дипломатические отношения. Американцы теперь опасаются, что провокационный визит Пелоси приведет к блокаде Тайваня Китаем, а не к укреплению его демократии!

Смелость Путина на Украине способствовала изменению правил игры в геополитике, чего не наблюдалось со времен Второй мировой войны, а также расчетов китайского руководства. Пекин осмелился бросить вызов Западу, который решительно поддерживает Тайвань и Гонконг с их демократическими режимами и пытается сдержать рост китайского влияния. Возникает вполне закономерный вопрос: не подтолкнет ли путинская спецоперация на Украине к вторжению Си Цзиньпина на Тайвань?

Между тем, США и Россия вернулись в состояние "холодной войны". Этому способствовало введение жестких санкций в отношении российской энергетики, особенно газа, а также обеспечение Украины смертоносным оружием, конфискация имущества, яхт и дворцов олигархов, приближенных к Путину и его режиму.

Украинский кризис превратился в опосредованную войну и войну на истощение для обеих сторон. Путин именно на это и рассчитывал. Он хотел истощить Запад, особенно по мере приближения осени, когда потребность европейских стран в российском газе вырастет. Из-за жестких санкций, введенных против России, Путин стал похож на человека, стреляющего себе в ногу, поскольку он продолжает спецоперацию, которая пока не достигла своих стратегических целей.

Нет сомнения, что масштабные трансформации, спровоцированные Россией, Китаем и их союзниками в различных регионах, ускоряют формирование многополярного мира, в котором Запад не будет иметь решающего слова.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ

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