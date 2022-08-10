Пушилин: Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе

Голливудский актер Стивен Сигал во время посещения ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 4 июня 2013г.

Американский актер пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал занимается съемками документальной ленты о событиях в Донбассе. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин по итогам встречи с артистом.

"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, "при встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду". "Он (Сигал - прим. ТАСС) хочет изменить взгляд на эту войну", - указал глава ДНР.

Пушилин отметил, что это непростая задача, и пожелал актеру успехов, поблагодарив его за приезд в республику "в этот очень небезопасный период".

Ранее пресс-служба Либерально-демократической партии (ЛДПР) сообщила, что Сигал посетил Донбасс вместе с лидером партии, главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.